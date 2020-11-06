Çocukluk 5. Bölüm izle tek parça - Canlı 6 Kasım 2020 Cuma

Mahir ve Gülay yıllar sonra yüz yüze gelmişlerdir. Bu yüzleşmenin ardından ikisinin de derinlere gömdüğü eski yaraları açılır. Mahir geçmişteki acılarından kaçmak için ise kendini Dodo’ya yeni bir aile bulmaya verir. Mahir’deki tuhaflığı fark eden Ayşegül, Mahir’in ona açılması için uğraşır.

Nene ise Mahir ile Gülay’ın arasındaki ilişkiyi merak eden Mavi’ye yardım edebilmek için Gülay’ın yanında işe girer. Bu sırada Mavi de anne özlemi çeken Zeynep’e kendince yardım etmek için bir takım dolaplar çevirir.

Geçen Bölüm Neler Olmuştu?

Hayata şanssız başlamış genç bir kız olan Nene, yıllarını Ali Kaan Umut Evi’nde geçirdikten sonra değer verileceğini, sevileceğini umarak çıktığı yuvaya, büyük hüsrana uğrayarak geri döner. Sırf biraz sevgi görebilmek için yanlış yollara saptığından ise henüz kimsenin haberi yoktur. Mahir ise bir yandan çocuklara kol kanat gererken, bir yandan da kendi geçmişinin ruhunda açtığı yaraları sarmaya çalışmaktadır. Onun gizemli geçmişiyle ilk olarak yuvadaki en beklenmedik kişi yüzleşecektir.

Genel Konu

Dizinin başrolleri Erdal Beşikçioğlu, başarılı çocuk oyuncu Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk’in ön plana çıktığı afiş, sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.

Şimdiden konusuyla izleyicide büyük merak uyandıran dizide başrollerden Beren Gökyıldız’a Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş eşlik ediyor.

“Çocukluk” dizisinde; tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Umut Evi’ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Ali Kaan Umut Evi’nde aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep’in (Derinsu Akkuş) yeni ailelerini bulma yolunda yaşadıkları, öz ailelerine duydukları özlem ve kimi zaman uğradıkları hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir, bu kardeşlik ileride, hayata el ele ve umutla sarılmalarını sağlayacaktır. Kızların her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olan Ayşegül (Burcu Özberk) desteğini ve sevgisini onlardan hiç esirgemez…

Çocukluk 5. Bölüm 6 Kasım 2020 Cuma

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