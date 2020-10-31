Çocukluk 4. Son Bölüm izle tek parça full İzle

Hayata şanssız başlamış genç bir kız olan Nene, yıllarını Ali Kaan Umut Evi’nde geçirdikten sonra değer verileceğini, sevileceğini umarak çıktığı yuvaya, büyük hüsrana uğrayarak geri döner. Sırf biraz sevgi görebilmek için yanlış yollara saptığından ise henüz kimsenin haberi yoktur. Mahir ise bir yandan çocuklara kol kanat gererken, bir yandan da kendi geçmişinin ruhunda açtığı yaraları sarmaya çalışmaktadır. Onun gizemli geçmişiyle ilk olarak yuvadaki en beklenmedik kişi yüzleşecektir.

3. BÖLÜM ÖZETİ

Bambi’nin tatlı aile hayalleri, küçük kızın geçmişiyle ilgili gerçeklerin ortaya çıkmasıyla darmadağın olur. Mavi’nin iyi niyetle söylediği yalanlar, işleri iyice karıştırınca bunu çözmek yine Mahir, Ayşegül ve Mavi’ye düşer. Ancak Bambi’nin geçmişiyle ilgili gerçekler, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği kadar acıdır. Herkes, Bambi’nin etrafında kenetlenmişken yuvaya gelen davetsiz bir misafir Ali Kaan Umut Evi’nin gündemine bomba gibi düşer.

2. BÖLÜM ÖZETİ

Küçük Zeynep’in annesini unutması, terk etmesi kadar kolay değildir. Onun kokusunu, hayalini, Mavi’ye söz verdiği gibi kalbinden çıkarmak için çabalarken imdadına yanlışlıkla okuduğu bir mektup yetişir. Ayşegül’ün mutfakta unuttuğu evrakların arasında evlat edinmek için başvuran bir ailenin gelecekteki kızlarına yazdığı mektup, küçük Zeynep’in kalbine dokunur. Zeynep’in hayatında bir mektupla başlayan değişimin annesini unutmaya yetip yetmeyeceğini ise zaman gösterecektir. Ve her şey tam yoluna girmişken, geçmişin hayaletleri bu kez en beklenmedik çocuklarımızın hayatını alt üst etmek için çıkagelir.

1. BÖLÜM ÖZETİ

Aile içi şiddet mağduru olan sekiz yaşındaki küçük Zeynep, Mahir Boztepe’nin müdürlüğünü yaptığı Ali Kaan Umut Evi’ne alınır. İlk kez annesinden ayrılan küçük kız, annesinin birkaç güne gelip onu alacağına dair masum hayaller kurarken, gerçeklerin onun minik kalbini paramparça edecek kadar acı olduğunun henüz farkında değildir. Umut Evi’nin müdürünü sevmemiş, ilk andan itibaren oda arkadaşı Mavi’den nefret etmiştir. Kurtulmaya çalıştığı Umut Evi, hayatının onun tek koruyucusu olduğunu, sürekli kavga ettiği Mavi’nin ise kardeşten öte kaderdaş olduğunu anlaması için küçük Zeynep’in gerçek dünyanın acımasızlığıyla yüzleşmesi gerekmektedir.

Dizinin başrolleri Erdal Beşikçioğlu, başarılı çocuk oyuncu Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk’in ön plana çıktığı afiş, sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.

Şimdiden konusuyla izleyicide büyük merak uyandıran dizide başrollerden Beren Gökyıldız’a Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş eşlik ediyor.

“Çocukluk” dizisinde; tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Umut Evi’ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Ali Kaan Umut Evi’nde aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep’in (Derinsu Akkuş) yeni ailelerini bulma yolunda yaşadıkları, öz ailelerine duydukları özlem ve kimi zaman uğradıkları hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir, bu kardeşlik ileride, hayata el ele ve umutla sarılmalarını sağlayacaktır. Kızların her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olan Ayşegül (Burcu Özberk) desteğini ve sevgisini onlardan hiç esirgemez…

Çocukluk 4. Bölüm Cuma 20.00'de FOX'ta başlıyor!

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