CANLI İZLE: Müge Anlı 1 Aralık Salı

Tehlikeli bir maceraya atılan 14 yaşındaki Eyüp bulundu. Evine dönen Eyüp'ün babası canlı yayında neler söyledi? Şikayetçi olacak mı? 6 yaşındaki Melike Tahnal'ın ölümü davası devam ediyor. Enişte Tuncer segbis ile savunma yaptı. 14 çocuk babasıyla ilgili korkunç iddialar... Şüphelerin odağındaki kardeşi canlı yayında. Kerem Durur'u foseptik kuyusuna mı attılar? Kaybolduğu gün evde kimler vardı?

Kerem Durur'u kim, neden ortadan kaldırdı? Kerem Durur'un eşi Resime Hanım'ın ''camiden kaydoldu'' demesi stüdyoda şaşkınlık yarattı. Şüphelerin odağındaki kardeş Medeni Bey canlı yayında soruları yanıtladı. Resime Hanım'ın 6 aylık bebeğini tandıra kim attı? O bebek kayıp olan Kerem Durur'un bebeği mi?

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