Canlı İzle - Karadeniz'de 2. Rezerv Açıklanıyor

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisini ziyaret ediyor.
Gündem 17.10.2020, 15:40 17.10.2020, 15:49
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisini ziyaret ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da helikopterle Zonguldak'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a brifing verilmesinin ardından basın açıklaması yapılması bekleniyor.