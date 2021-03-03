Çanakkale Zaferi yıldönümü 2021 18 Mart kaçıncı yılı?
Yaklaşık 300.000 kahraman askerimizin şehit olduğu Türk'ün gücünü altın harflerle tarihe yazdıran Çanakkale Zaferi'nin bu ay 106. yılını kutlayacağız 1915 ve 1916 yılları arasında süren Çanakkale Savaşı'nın önemi ve anlamı haberimizde. Ayrıca Çanakkale şiirleri 4 kıtalık-8 kıtalık 18 Mart şiirleri ve anlamlı uzun kısa Çanakkale Zaferi sözlerini sizin için derledik.
2020 yılı itibariyle 105. Yıldönümü
2021 yılı itibariyle 106. Yıldönümü
2022 yılı itibariyle 107. Yıldönümü
18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ ANLAMI
Mustafa Kemal, bu ısrarları üzerine, 20 Ocak 1915’te, Esat Paşa komutasındaki, 3. Kolordu’ya bağlı olarak Tekirdağ’da kurulacak 19. Tümen Komutanlığı’na atanmıştır.
Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşlarına “yarbay” olarak başlamıştır, fakat beş hafta sonra 1 Haziran 1915’te “albay” olmuştur.
2 Şubat 1915’te Tekirdağ’a gelen Mustafa Kemal 19. Tümeni kurma çalışmalarına başlamış, 25 Şubat 1915’te, Tekirdağ’daki 19. Tümen Komutanlığı, Maydos (Eceabat)’a nakledilmiş ve Mustafa Kemal 19. Tümen ve Maydos Bölge Komutanlığı’na getirilmiştir. (19. Tümene ek olarak, 9. Tümenin 2 piyade alayı bazı topçu birlikleri de Maydos Bölge Komutanlığı emrine verilmiştir.)