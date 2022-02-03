OGM Pictures imzalı, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizisi 'Camdaki Kız’ın kadrosuna oyuncu Turgay Tanülkü dahil oldu. Oyuncu, 3 Şubat Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak.

Tanülkü dizide, geçmişte yaptığı şeylerden pişmanlık duyan, her şeyi bir kenara bırakarak inzivaya çekilmiş bir mafya babası olan Derviş Aslankaya karakterine hayat verecek.

Dizinin oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Tamer Levent, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan gibi isimler yer alıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından esinlenilen "Camdaki Kız", yeni bölümleriyle her perşembe Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.