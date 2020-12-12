Bugün marketler açık mı, kaçta kapanıyor? 12-13 Aralık sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?
Bugün marketlerin çalışma durumu ile ilgili detaylar araştırılıyor. 12-13 Aralık 2020 tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı olduğu saatlerde ise marketlerin açık olup olmayacağı ise vatandaşların araştırdığı konular arasında bulunuyor. İşte bugün marketlerin çalışma durumu ile ilgili detaylar.
HAFTA SONU MARKET, MANAV, KASAP VE KURU YEMİŞÇİLER AÇIK OLACAK
Buna göre kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Genelgede, şu ifadelere yer verildi:
"Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuru yemişçilere gidip gelebilecektir.