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Bugün kaçıncı orucu tutuyoruz? 2021 Ramazan Ayı Detaylı Liste

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? . İşte sizler için hazırlanmış detaylı liste.

Gündem 13.04.2021, 09:05
Bugün kaçıncı orucu tutuyoruz? 2021 Ramazan Ayı Detaylı Liste
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Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? Her sene dört gözle beklediğimiz bir Ramazan ayına daha başladık.Ramazan ayı, bir yıllık maddi ve manevi kirlerden temizleneceğimiz, insanî duyguların coştuğu, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği maddî ve mânevî bir terbiye ayıdır.Ramazan, içerisinde insanlık için, “bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini” taşıyan bir aydır.Ramazan, inananlar için evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş ayıdır.Ramazan, Kur’an ayıdır, oruç ayıdır.

Peki bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? İşte sizler için hazırlanmış detaylı liste.

Bugün Ramazan ayının kaçıncı günü

13 Mayıs 2021 Perşembe Ramazan Bayramının 1.Günüdür

13 Nisan 2021 Salı 1 . RAMAZAN ORUCU
14 Nisan 2021 Çarşamba 2 . RAMAZAN ORUCU
15 Nisan 2021 Perşembe 3 . RAMAZAN ORUCU
16 Nisan 2021 Cuma 4 . RAMAZAN ORUCU
17 Nisan 2021 Cumartesi 5 . RAMAZAN ORUCU
18 Nisan 2021 Pazar 6 . RAMAZAN ORUCU
19 Nisan 2021 Pazartesi 7 . RAMAZAN ORUCU
20 Nisan 2021 Salı 8 . RAMAZAN ORUCU
21 Nisan 2021 Çarşamba 9 . RAMAZAN ORUCU
22 Nisan 2021 Perşembe 10 . RAMAZAN ORUCU
23 Nisan 2021 Cuma 11 . RAMAZAN ORUCU
24 Nisan 2021 Cumartesi 12 . RAMAZAN ORUCU
25 Nisan 2021 Pazar 13 . RAMAZAN ORUCU
26 Nisan 2021 Pazartesi 14 . RAMAZAN ORUCU
27 Nisan 2021 Salı 15 . RAMAZAN ORUCU
28 Nisan 2021 Çarşamba 16 . RAMAZAN ORUCU
29 Nisan 2021 Perşembe 17 . RAMAZAN ORUCU
30 Nisan 2021 Cuma 18 . RAMAZAN ORUCU
1 Mayıs 2021 Cumartesi 19 . RAMAZAN ORUCU
2 Mayıs 2021 Pazar 20 . RAMAZAN ORUCU
3 Mayıs 2021 Pazartesi 21 . RAMAZAN ORUCU
4 Mayıs 2021 Salı 22 . RAMAZAN ORUCU
5 Mayıs 2021 Çarşamba 23 . RAMAZAN ORUCU
6 Mayıs 2021 Perşembe 24 . RAMAZAN ORUCU
7 Mayıs 2021 Cuma 25 . RAMAZAN ORUCU
8 Mayıs 2021 Cumartesi 26 . RAMAZAN ORUCU
9 Mayıs 2021 Pazar 27 . RAMAZAN ORUCU
10 Mayıs 2021 Pazartesi 28 . RAMAZAN ORUCU
11 Mayıs 2021 Salı 29 . RAMAZAN ORUCU
12 Mayıs 2021 Çarşamba 30 . RAMAZAN ORUCU
13 Mayıs 2021 Perşembe RAMAZAN BAYRAMI
14 Mayıs 2021 Cuma
15 Mayıs 2021 Cumartesi
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