Bu ay kaç gün çekiyor?

Hangi Aylar 30 Gün, Hangi Aylar 31 Gün Çeker, Aylar Kaç Gündür, Şubat Ayı Neden Farklıdır, Artık Yıl Nedir?

Bu ay kaç gün çekiyor?
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Bir ay ,  Ay’ın Dünya çevresini bir kez dolanmasında geçen süreye denir. Türkiye’de takvimler değiştikçe, ayların adları da buna bağlı olarak değişmiştir. 19. yüzyıla kadar daha çok Hicri takvime göre düzenlenmiş Arabi aylar kullanılıyordu:Arabi Aylar (Dini Aylar) : Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahır, Cemazielevvel, Cemaziyelahır, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce.

Yılın 12 Ayı ve Çektiği Gün Sayıları
 

  1 - Ocak    31
  2 - Şubat    28
  3 - Mart    31
  4 - Nisan    30
  5 - Mayıs    31
  6 - Haziran    30
  7 - Temmuz    31
  8 - Ağustos    31
  9 - Eylül    30
 10 - Ekim    31
 11 - Kasım    30
 12 - Aralık    31


Görüleceği üzere 4 ay 30 gün çeker 7 ay ise 31 gün çeker.

Şubat ayı ise normalde 28 gün çeker ama eğer o yıl 4’ün katı ise 29 gün çeker. Mesela 2016 yılında Şubat 29 gündü. Çünkü 2016 4’e tam bölünür.Yani 2016/4=0 ‘dır(kalan sıfır).

Şubat ayının normalde 28 gün olup 4 yılda bir 29 gün çekmesinin nedeni miladi takvimde bir yılın 365 gün 6 saat olmasıdır. Biliyoruz ki bir gün 24 saattir. 4 yılda bir bu 6 saatler toplanarak (6×4=24 saat yani 1 gün ) 1 gün oluşur. İşte böylece 4 yılda bir elimizde 1 gün artar.İşte bu 1 gün Şubat ayına eklenir ve böylece şubat 29 çeker.
Zaten bu artmadan dolayı Şubat’ın 29 çektiği yıllara artık yıl denir. Mesela bu sene 2016 yılı. En yakın artık yıl şuan için 2020 olacak.

 

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2019, 13:17
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YORUMLAR
Kuzenlerin eğlencesi
Kuzenlerin eğlencesi - 2 yıl Önce

Güzel

Emine
Emine - 2 yıl Önce

Deli

busra ozel
busra ozel @Emine - 11 ay Önce

Emine adli arkadasim fikrine tabiki saaygi duyuyorum fakat haber 50.com un sitesine cahil cahil laf souliyorsun deliler hastanesinden mi ciktin hadini bil

Serhat
Serhat @Emine - 1 yıl Önce

Çok güzel

beste aydın
beste aydın - 2 yıl Önce

Ödevim için yardımcı oldu teşekkürler

Ayşe
Ayşe - 1 yıl Önce

Çccccccccoooooooooookkkkkkkkk güzel uzatmaya gerek yok çok güzel

HİLÂL
HİLÂL - 1 yıl Önce

ÇOK GÜZEL.

matematik profesörü
matematik profesörü - 2 yıl Önce

2016 bölü 4 eşittir 0 nasıl oluyor?:)

Elif Rabia tanyildizi
Elif Rabia tanyildizi @matematik profesörü - 1 yıl Önce

Sen nasıl matematik profesörüsün böyle :)) 2016 nin 4 e bölümünden kalan 0 dır demek o yani 2016 4 e kalansiz bölünüyor

ali kaan akay
ali kaan akay - 1 yıl Önce

anlatmaya gerek yok görüyorsunuz

Bugra
Bugra - 2 yıl Önce

Guzel

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