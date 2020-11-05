Black Friday Nedir? Black Friday Neden Yapılır?

Black Friday Nedir?

Bulunan ilk örnek 1961 yılına yerel bir gazeteye ait. 1960'larda yaşanan kriz nedeniyle birçok işletme, mağazalarını kapatmamak için ellerinde kalan ürünleri %80'e varan indirimle satmaya başladı. Mağazalar ellerinde kalan ve yeni sezon ürünleri 1 gün boyunca stoktan çıkarmak amaçlı efsane indirimler uyguladı. Bu indirimler ile Amerika’da birçok mağazada kuyruklar oluştu ve halk bu indirim kampanyalarına koştu. Ardından bu bir gelenek haline geldi ve her yıl Kasım ayının son cuma gününde Black Friday adıyla indirim kampanyaları başladı. E-ticaret siteleri de dahil dünyadaki tüm mağazalar bu Efsane Günler’e büyük ilgi duydu.

Black Friday Neden Yapılır?

Gelenek haline gelen Black Friday indirimleri hem mağazalarda hem de e-ticaret sitelerinde büyük ilgi toplamıştır. Amerika'da başlayan bu indirim günü zamanla tüm dünyaya yayılmış ve herkes bu günün indirim günü olduğunu benimsemiştir. İnsanlar, yıl sonu yaklaştığı için sevdiği markaların yeni sezon ürünlerini, bir sonraki dönem için mağazaların ellerinde kalan stok ürünlerini efsane indirimler ile almaya başlamıştır. Yeni yıla girmeden uygun fiyatlarda elektronik ürünlerden süpermarket ürünlerine, giyim ürünlerinden kozmetik ürünlerine kadar hayal edebileceğiniz birçok üründe efsane indirim kampanyaları başlamıştır. Kışlık ihtiyaçlarını yeni yıla girmeden karşılamak isteyen herkes Black Friday'e sempati duymuş ve yılın en çok beklenen günlerinden biri olmuştur.

Mağazalarda başlayan bu kampanyalar e-ticaret sitelerinde de giderek yaygınlaşmaktadır. Mağaza sıralarında kuyruk beklemeyen insanlar sevdiği markaların beklediği yeni sezon ürünlerini tek tıkla almanın rahatlığıyla güvenle alışveriş yapmaya başlamıştır.

Black Friday Nasıl Ortaya Çıktı?

Black Friday ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Kanada’da ortaya çıktı. ABD’de kasım ayının dördüncü perşembesi, Kanada’da ise ekim ayının ikinci pazartesi günü kutlanan Şükran Günü’nün (Thanksgiving Day) ertesi sabahı gerçekleşen inanması güç boyutlardaki alışveriş çılgınlığına bu ad verildi. Noel alışverişlerinin başlangıç günü olarak da kabul edilir. ABD ve Kanada dışında Black Friday İngiltere’de de popüler bir uygulama. Bu efsane alışveriş gününde neredeyse tüm mağazalarda büyük oranlarda indirim yapılıyor ve çalışanlar uzun mesailer yapmak durumunda kalıyor.

Black Friday İsmi Nereden Geldi?

Black Friday her yıl haberler ve sosyal medyaya da konu oluyor. İndirim haberlerinin yanı sıra gelinlik almak için kavga eden müstakbel gelinler, elektronik eşya için birbirleriyle yarışan insanlar, araba park yeri için dövüşen sürücüler, çeşitli oyun konsolları için tartışan gençler, ezilenler, oyuncak istediği veya kaybolduğu için ağlayan çocuklar gibi inanılmaz sahneler gündeme oturuyor.

Bütün bu ilgiye ek olarak Black Friday artık popüler kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Çoğu dizi ve filmde bu konu işleniyor. Gerek romantik komedilerde iki kahramanın tanışma hikâyesi olsun gerek de elektronik mağaza çalışanlarının yaşadıkları trajikomik hikâyeler ile Black Friday en habersiz olanın bile ilgi alanına girmeye hızla devam ediyor.

Günümüzde e-ticaret sitelerinde de yaygınlaşan bu efsane günler her geçen yıl daha çok ilgi topluyor. Birçok ülkedeki e-ticaret sitesi uyguladığı indirimlerle her yıl rekor kırıyor. 2019 yılında Amerika’daki e-ticaret siteleri Efsane Günlerde rekora imza attı.

Black Friday İndirimleri Ne Zaman?

Black Friday indirimleri bu yıl 27 Kasım Cuma gününe denk gelmektedir. Tek bir günde herkesin alışveriş yapması, insanların programının uymaması nedeniyle mağazalar ve e-ticaret siteleri bu indirim günlerini 4 güne çıkartarak müşterilerine Efsane Günler ile iyi bir deneyim sunmayı hedeflemişlerdir.

Black Friday'de Hangi Markalarda İndirim Var?

26-29 Kasım'da giyim ürünlerinden elektronik ürünlerine, süpermarket ürünlerinden kozmetik ürünlerine ve aklınıza gelebilecek sevdiğiniz birçok markaların yeni sezon ürünleri Efsane Günler’de indirime giriyor. Efsane Günler'de Mango, Arzum, Pierre Cardin, English Home, The North Face, Prima, Sony, Madame Coco ve aklına gelecek birçok markada efsane indirim fırsatları sizleri bekliyor.

Black Friday Ne Zaman Bitecek?

Genelde 1 gün süren indirim günleri bu yıl istekler üzerine 29 Kasım gecesine kadar devam edecek. 26-29 Kasım'da uygulanan Efsane Fırsatlar sizleri bekliyor.

Kaynak: Trendyol.com