BİM saat kaçta açılıyor? 4 Aralık Cuma BİM çalışma saatleri, açılış-kapanış saati
BİM marketleri sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak ve saat 20.00'da kapacak.
BİM marketler zinciri bugün aktüel ürünleri ile tüketicileri kendi bünyesine çekecek. Marketin aktüel ürünleri her hafta tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hal böyle olunca sabah saatlerinden itibaren ise BİM market açılış kapanış saati araştırmaların odak noktası oluyor. Peki, BİM saat kaçta açılıyor? İşte BİM çalışma saatleri…
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM marketleri hafta içi sabah saat 10.00'da mesaiye başlayıp 20.00'da ise mesaiyi bitiriyor. Hafta sonu ise 17.00'da kapanıyor. Mesai saati bitmeden yaklaşık 10 dakika önce ise kasalara kapanıyor ve alışveriş yapılamıyor. BİM marketlerden alışveriş yapabilmeniz için hafta içi ve hafta sonu olmak üzere her gün belirtilen saatlerde şubelere gidebilirsiniz.
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
BİM SAAT KAÇTA KAPANIYOR?
BİM, akşam 20.00'de kapanmaktadır.
BİM HAFTA SONLARI KAÇA KADAR AÇIK?
BİM, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü de açık olmakla birlikte, 10.00 ile 17.00 arası hizmet vermektedir.