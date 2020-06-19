BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Haziran 2020 Cuma!

Bim İndirim Kataloğu

Öncelikle Bim haftalık broşür kişilere indirimli ürünlerin hangi tarihlerde markette olacağını bildirerek, kişilerin kendilerini hazırlaması için duyuru niteliği taşıyor. Tabi sağladığı avantajlar bununla da sınırlı değil. Bim broşürü içerisinde pek çok indirimli ürünü barındırdığı üzere kişileri indirimli ürünlerle daha erken buluşmalarını sağlar. Bu gibi durumlarda toplu alışveriş yapanlar olduğundan daha az maliyetlerle toplu alışverişlerini yapmalarına olanak tanır. Alışveriş genel anlamda herkes için önem arz eden bir konudur her insan alışveriş yapmayı sever. Bu neticede indirimler de kişileri memnun eden durumlar arasında yer alır. Bim broşür aynı zamanda liste görevi de görür böylelikle alacağınız ürünü oradan görerek unutmaz alışverişde aksamaların önüne geçilmesinde büyük rol oynar. Perakende satışların ucuzluğu kişilerin bütçesi baz alındığında önem taşır. Bim market broşürü takip edilerek uygun olan ürünleri daha da uyguna alıp avantaj üstüne avantaj sağlamak daha da kolaylaşır. Kişiler her ne olursa olsun alışverişte kolaylık ve uygunluk ister. Bim broşürü aktuel ürünleri ve haftalık indirimleri ile beraber bu avantajları kullanıcılara sunar.

HOMETECH TABLET ÖZELLİKLERİ

MTK8163 4 Çekirdekli İşlemci

10.1 '' 800X1280px IPS Ekran

3 GB RAM

32 GB Dahili Hafıza

MicroSD Kart Desteği (32GB'a kadar)

Wifi 802.11 a/b/g/n (2.4+5.0GHz)

2.0MP Ön & 5.0MP Arka Kamera + Flaş

3.7v 5000 mAh Pil Kapasitesi

BT Version 4.0

Android İşletim Sistemi

Deri Kılıf İçerir

Dahili Mikrofon

Dahili Stereo Hoparlör

Kulaklık Girişi (3.5mm Jack)

BLUETOOTHLU TRİPODLU SELFİE ÇUBUĞU

Çekim mesafesi:10M

Taşıma uzunluğu: 18,5 cm

Tam uzunluğu: 71,6 cm

Tripod uzunluğu: 77,5 cm

Telefon uyumluğu: 8,6cm'ye kadar

BLUETOOTH KULAKLIK

Bluetoot 5.0 bağlantı

3,7 V / 70 mAh batarya

Müzik ve arama kontrolü

Ultra hafif tasarım

Yüksek kaliteli stereo ses

3 saate kadar kullanım

Uzun çekim mesafesi