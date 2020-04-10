BİM, A101 ve ŞOK Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.

Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak. Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak.

Tüm yerel marketler 10:00'da açılıp 20:00'de kapanıyor. Bu bilgilere göre BİM marketleri; saat 10:00'da açılıp 20:00'de kapanıyor. A101 marketleri, ŞOK marketleri, tüm Migros marketleri, tüm FİLE marketleri saat 10:00'da açılacak ve 20:00'de kapanacak.