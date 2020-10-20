Bim, A101, Şok, ve Migros saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor - 2020 KIŞ DÖNEMİ

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketleri sabah 09:00 itibariyle hizmet vermeye başlamaktadır. Öğle arası vermeden hizmet sunan BİM akşam saat 21:00’a kadar açıktır. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri de aynı saatlerde hizmet vermektedir.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ



A101 marketleri sabah 09:00 itibariyle hizmet vermeye başlamaktadır. Öğle arası vermeyen A101 akşam saat 21:00’a kadar açıktır. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri de aynı saatlerde hizmet vermektedir.

ŞOK market hafta içi her gün mesaiye sabah 09.00'da başlıyor ve akşam kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. ŞOK marketler öğle arası tatili yapmadan hizmet veriyor.

MİGROS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros market zinciri diğer marketlerde olduğu gibi; saat 09:00'da açılıp saat 21:00'da kapanıyor.