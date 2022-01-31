Bim 8-15 Şubat 2022 Aktüel Ürünler Kataloğu

Türkiye'nin en büyük perakende mağazalarından birisi olan Bim marketler zinciri her hafta yayınladıkları aktüel ürünle katalogları ile milyonlarca vatandaşa hizmet vermektedir. Her hafta gelen yeni ürünler ile birlikte müşterilerini mutlu eden Bim marketlerde bu hafta mağazarala hangi ürünler gelecek? Bim 8 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Bim Aktüel ürünler kataloğunda bu hafta 8 Şubat 2022 kataloğu olarak biliniyor. Peki bu hafta gelen ürünler arasında ne var? İşte detaylar..

Bim 8 Şubat Aktüel Ürünler

Bim marketler grubuna 8 Şubat 2022'de gelecek ürünler belli oldu. İşte yeni haftada müşterilerin beğenisine sunulacak ürünler..

Kadın – Erkek Nakışlı Tişört 39,90 TL

Simli Bralet 34,90 TL

İpli Bralet 25,90 TL

Lotus Sütyen 39,90 TL

Dantelli Hipster Külot 2’li 24,90 TL.

Golden Rose Maskara 24,90 TL

Golden Rose Mat Ruj 18,90 TL

Golden Rose Oje 8,90 TL.

RBL Parfüm 90 ml 29,90 TL.

Kokulu Mum 18,50 TL

Küpe 12,90 TL

Naturalove İtalyan Model Kolye Zincir 14,90 TL

Naturalove İtalyan Model Zincir Bileklik 9,90 TL

Rituel De Beaute Işıltılı Yüz Bakım Maskesi 11,50 TL

Jkosmec Yüz Maskesi 8,90 TL

Dermokil Killi Krem 300 gr 15,90 TL

Door Dudak Balmı 7,90 TL

Banat Diş Fırçası 2’li 12,90 TL

Pure Korean Yüz Bakım Maskesi 100 ml 39,90 TL

Bim marketler grubuna yeni haftada gelmesini istediğiniz ürünleri sizlerde aşağıdaki yorum kısmından paylaşabilirsiniz.