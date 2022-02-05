Türkiye'nin en büyük toptan perakende alışveriş mağazalarından birisi olan Bim 22 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftada BİM marketlere gelecek ürünler kısa süre içerisinde Türkiye'de gündem oldu. Peki müşterilerin beğenisine sunulacak bu haftanın yeni ürünleri neler? İşte detaylar..

BİM 22 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğunda müşterileri aşağıda yer alan ürünler bekliyor.

Bim'de yeni haftada kendi ürünlerinde çeşitli indirimler uygulayacağını açıkladı. Uygulanan indirimlerin yanı sıra teknoloji ve dekorasyon ürünlerinde de yenilikler Bim'e gelecek. 22 Şubat kataloğu yayınlaması ile birlikte haber50.com sayfasında sizler için içerikler güncellenecek. İşte yeni haftada aktüel ürünler..

İpli Bralet 25,90 TL

25,90 TL Simli Bralet 34,90 TL

Lotus Sütyen 39,90 TL

Dantelli 2’li Hipster Külot 24,90 TL

Kadın – Erkek Nakışlı Tişört 39,90 TL

Küpe 12,90 TL

12,90 TL Naturalove İtalyan Model Kolye Zincir 14,90 TL

Naturalove İtalyan Model Zincir Bileklik 9,90 TL

9,90 TL Ülker Dido Gold Gold Çikolata Kaplı Krema Dolgulu Gofret 2,75 TL

Ülker Çokomel 420 gr Kakao Kaplı Marshmallowlu Bisküvi 21,90 TL

21,90 TL Ülker Mcvities 93 gr Çikolata Kaplı Tam Buğdaylı İnce Bisküvi 8,50 TL

Ülker Cocostar 5×25 gr Sütlü Çikolata Kaplı Hindistan Cevizli Bar 7,90 TL

7,90 TL Ülker Metro 102 gr Mini Sütlü Çikolata Kaplı Karamelli Nugalı Bar 5,90 TL

Ülker Oneo Bubble 60 gr Karışık Meyve Aromalı Şekerli Mini Sakız 5,25 TL

Yeni haftada sizlerde gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.