BİM 20 Mart 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM’in açılımı nedir?

Perakende sektörünün öncü kuruluşlarından olan şirketimizin marka adı BİM’dir. Şirketimizin resmi ticari ünvanı BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’dir. BİM markası yüksek indirim perakendeciliğinin vazgeçilmez markası olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. BİM ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 750 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde beş yeni bölge merkezinin yanısıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

BİM Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da faaliyetlerini sürdürmektedir. BİM, Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak 497 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazası bulunmaktadır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

BİM’İN YÜKSEK İNDİRİM (HARD-DISCOUNT) KAVRAMI



BİM A.Ş. operasyonel maliyetleri en düşük seviyede tutarak kazanımlarını müşterilerine fiyat indirimi olarak yansıtma ilkesiyle hareket etmektedir. Organizasyonel yapısı, etkin maliyet yönetimi uygulamaları ve sınırlı ürün portföyüyle yüksek indirim modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, yüksek indirim anlayışını üç ana unsur üstüne temellendirir:

Merkezi olmayan bir organizasyon yapısıyla bölge teşkilatları ve mağazalar arasında dinamik bir lojistik ve bilgi ağı kurarak karar alma-uygulama süreçlerini hızlandırmak,

Ürün fiyatlarını yükseltecek her türlü gereksiz harcamadan kaçınmak; yönetim, mağaza dekorasyonu, personel, dağıtım, pazarlama ve reklam maliyetlerini en düşük seviyede tutmak,

Ürün portföyünü yaklaşık 600 adetle sınırlayarak kalite standartlarının denetimini en etkin biçimde gerçekleştirmek ve ürünlerin mümkün olan en uygun fiyatla müşteriye ulaşmasını sağlamak.

BİM, yüksek alım gücü sayesinde satışını yaptığı ürünlerin çoğunun Türkiye’deki en büyük alıcısıdır. Böylece tedarikçilerinin düşük maliyetle ve kaliteli üretim yapmalarını teşvik etmekte ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlara tedarik edebilmektedir.

BİM, ürün seçimi ve fiyatlandırma konusunda detaylı ve hassas bir çalışma yöntemi benimsemiştir. Mağazalarda tüketiciye sunulan ürünler bir hane halkının günlük temel ihtiyacının %80’ini karşılayacak biçimde seçilir.



BİM HİZMET FELSEFESİNİ ÖZETLEYEN BAŞLIKLAR:

BİM için müşterilerinin menfaati, kısa vadeli yüksek kârdan daha önemlidir.



BİM, en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunar.



BİM müşterileri, memnun kalmadıkları ürünleri tartışmasız iade edebilirler.



BİM, müşterileri için yüksek kaliteli ürünleri özel olarak ürettirir.





müşterileri, ambalaja ve markaya değil ürünün kendisine para öderler., ürünleri koliler içinde teşhir eder, gereksiz mağaza maliyetlerinden kaçınır., müşterilerine en yakın noktalarda ve en uygun fiyatlarla mağaza kiralar., abartılı reklamlarla ürünlerin fiyatlarını artıracak harcamalar yapmaz.mağazaları, olabildiğince sade dekore edilir.mağazalarında, hizmeti aksatmayacak yeterlilikte personel çalışır.

Kalite Güvencesi

Uyguladığımız koşulsuz iade garantisi politikasıyla müşterilerimizin menfaatini en üst düzeyde tutmaktayız. Aldığınız bir ürünü hiçbir neden belirtmeden ve zaman kısıtlaması olmadan fişiniz ve kredi kartı slipiniz ile birlikte iade edebilirsiniz.

“Kalitemiz güvencemiz altındadır” logomuz kuruluşumuzdan bu yana düsturumuz olmuştur.

BİM olarak sattığımız ürünlerin güvenliği ve insan sağlığı her türlü maddi getirinin üzerinde tutulmaktadır. Ürünlerimizin yasal sınırlamalara ve BİM kalite kriterlerine uygunluğu garantimiz altındadır.

BİM olarak mağazalarımızda satılan ürünlerin fiyatlarına olduğu kadar kalitelerine de önem vermekteyiz. Kalite güvence bölümümüz, her bir ürünün yasal zorunluluklara ve BİM kriterlerine uygunluğunu test ettirerek onay vermekte ve uygun bulunan ürünler satışa sunulmaktadır. Satış aşamasında da ürünlerin kalitesi ve yasalara uygunluğu düzenli olarak bağımsız, akredite laboratuarlarda test edilmektedir.

Ürün portföyümüzün kalitesini kontrol etmek amacıyla, resmi ve özel laboratuarlar ve gerektiğinde uluslararası yurt dışı laboratuarlar ile, koordinasyon halinde çalışılmaktadır. Bu laboratuarlarda, BİM’de satılan tüm gıda ürünlerinin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik testleri yapılmaktadır. Satışa sunduğumuz gıda ürünlerimizde, patojen olan ve olmayan mikroorganizmalar, toksinler, ağır metaller, zirai ilaç kalıntıları, veteriner ilaç kalıntıları,antibiyotik kalıntıları, kullanımı sınırlı katkı ve koruyucular, GDO varlığı vb., satışa sunduğumuz gıda dışı ürünlerimizde ise azo boyar maddeler, fitalatlar, ağır metaller vb. gibi insan sağlığını tehdit edebilen yasal parametrelerin kontrolü düzenli olarak yapılmaktadır.

Bu kapsamda, yılda en az 8000 adet gıda ve gıda dışı ürün analizlerle taranmaktadır.

Aday tedarikçilerimizin üretim yerleri, BİM’e özel soru listesi ile denetlenmekte, uygun ve yeterli bulunması durumunda, söz konusu tedarikçiler BİM için ürün üretebilmektedirler.

Mevcut tedarikçilerimiz ise periyodik haberli / habersiz denetimlerden geçirilmektedirler. BİM olarak amacımız, özel BİM soru listesi ile periyodik denetimlerden geçen firmalarımızın gıda güvenliği ve altyapı konusundaki gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.