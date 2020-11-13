Bilal Sonses ve Yıldız Tilbe - Hasbelkader Şarkı Sözleri
Bilal Sonses & Yıldız Tilbe’nin “Hasbelkader” teklisi Wovie etiketiyle yayında!
Yıldız Tilbe, Cafer Özdemir, Samsun Demir, Kortan Kurnaz, Hakan Tunçbilek, katkı sunan ekip arkadaşlarıma ve siz değerli dinleyicilerime sonsuz teşekkürlerimle...
"Hasbelkader" şarkı sözleriyle;
Her şeyi bana bırak, ya da oluruna
Su akar yolunu bulurmuş
Yok senden gayrısı da, gel ara sıra
Seven kalbim bak çoktan yorulmuş
Kaşının karası ah, bana sınav
Yolumuz elbet son bulurmuş,
Koklasam doyasıya, bak sonrasına
Tüm hayaller yar sana kurulmuş
Yazmaz kalem elimde yazmaz kalem
Gönlüm yıkık ama yıkılmaz kalem
Varsa bir şey bileyim, bırak beni gideyim
Bir gün karşılaşırız, hasbelkader.
Bekledim gelmese de, beni sevmese de
Acı çekermiş anladım her seven
İçim rahat, kapandı mesele
Söz, Müzik: Bilal Sonses
Düzenleme: Denizkan Boz
Mix, Mastering: Buğra Kunt
Yönetmen: Ahmet Can Tekin
Styling: Gizem Aslanyürek
Kurgu & Color: The Post Brothers
Kayıt: Davut Samet Sarıhan
Klarnet: Ergün Şenlendirici
Yaylı: Özdemir Güz (Istanbul Strings)
Yapım: Wovie
Basın Pr: Önder Sarıahmetoğlu
Radyo Pr: Emel Yalçın
Proje Koordinatörü: Cafer Özdemir & Kortan Kurnaz
Dağıtım Koordinatörü: Deniz Değerli
Sosyal Medya: Taha Ekingen
Asistan: Mustafa Tulunay
Menajerlik: Kortan Kurnaz