Bilal Sonses ve Yıldız Tilbe - Hasbelkader Şarkı Sözleri

Bilal Sonses & Yıldız Tilbe’nin “Hasbelkader” teklisi Wovie etiketiyle yayında!

Yıldız Tilbe, Cafer Özdemir, Samsun Demir, Kortan Kurnaz, Hakan Tunçbilek, katkı sunan ekip arkadaşlarıma ve siz değerli dinleyicilerime sonsuz teşekkürlerimle...

"Hasbelkader" şarkı sözleriyle;

Her şeyi bana bırak, ya da oluruna

Su akar yolunu bulurmuş

Yok senden gayrısı da, gel ara sıra

Seven kalbim bak çoktan yorulmuş

Kaşının karası ah, bana sınav

Yolumuz elbet son bulurmuş,

Koklasam doyasıya, bak sonrasına

Tüm hayaller yar sana kurulmuş

Yazmaz kalem elimde yazmaz kalem

Gönlüm yıkık ama yıkılmaz kalem

Varsa bir şey bileyim, bırak beni gideyim

Bir gün karşılaşırız, hasbelkader.

Bekledim gelmese de, beni sevmese de

Acı çekermiş anladım her seven

Ellerim değmese de, adı her neyse ne

İçim rahat, kapandı mesele

Söz, Müzik: Bilal Sonses

Düzenleme: Denizkan Boz

Mix, Mastering: Buğra Kunt

Yönetmen: Ahmet Can Tekin

Styling: Gizem Aslanyürek

Kurgu & Color: The Post Brothers

Kayıt: Davut Samet Sarıhan

Klarnet: Ergün Şenlendirici

Yaylı: Özdemir Güz (Istanbul Strings)

Yapım: Wovie

Basın Pr: Önder Sarıahmetoğlu

Radyo Pr: Emel Yalçın

Proje Koordinatörü: Cafer Özdemir & Kortan Kurnaz

Dağıtım Koordinatörü: Deniz Değerli

Sosyal Medya: Taha Ekingen

Asistan: Mustafa Tulunay

Menajerlik: Kortan Kurnaz