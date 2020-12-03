Benim Adım Melek 42. Bölümü (2 Aralık 2020) Tek Parça Full HD Youtube İzle

Loca için tarihi eser ihbarında bulunulduğunu öğrenen Halil ve Mirza polislere açıklamaya yapmaya çalışsa da polisler arama yaparlar. Kenan ise adamlarından tarihi eserleri locadan çıkarıp çıkarmadığına dair haber beklemektedir.

Defne, Melek ve Halil’in geçmişine dair öğrendikleri üzerine Halil ve Melek’in aşkının neresinde duracaktır? Kadriye, Defne’nin mutfağa olan yeteneği üzerine hayaller kurar. Melek, Halil, Mirza ve Vildan kendilerini karakolda bulurlar. Kerem Aslı için kabul ettiği bahis maçlarıyla kulüp antrenmanları arasında koşturmaktayken Aslı para biriktirmektedir.

Alpay Halilleri alt ettiğini düşünürken Aslı mevzusunu da çözmek üzere kolları sıvar. Kenan ise Alpay’ın sürekli ayağına dolanmasından sıkılmıştır. Melek sağlık durumu sayesinde eve dönebilecekken bunu yapmayınca Halil ve Mirza olaya el atarlar. Herkes onlar için uğraşırken iki dost nasıl bir fedakarlık yapacaktır?

Benim Adım Melek 41.Bölüm Özet

Defne şoktayken onu sakinleştirmeye çalışırlar. Mithat, Seyit Ali’nin borcu ödediğini Seyran’a söyleyince Seyran rahat bir nefes alır. Alpay Aslı’nın Almanya’ya dönmesini isterken Aslı Kerem’e acilen bir çözüm bulması gerektiğini söyler. Kerem Aslı’ya nasıl yardım edecektir? Seyit Ali’yle konuşup Melek’le evlenmek istediğini söyleyen Halil, Melek’le de konuşur. Melek her geçen gün ölüme yaklaştığını düşünürken Halil’e ne cevap verecektir? Seyit Ali ve Cumali bu evlilik isteği karşısında ne yapacak? Seyran’ın çalıştığı eczaneyi devralmak isteyen biri olduğunu öğrenen Mithat karısının hayali ile çaresizlik arasında kalacaktır. Sevdiğinden çaresizce haber bekleyen Defne annesinin hayatına dair neyi öğrenecek? Alpay’in hain planı karşısında Kenan nasıl bir yol izleyecek? Halil ve Mirza nasıl bir durumla karşı karşıya kalacak?