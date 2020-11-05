Benim Adım Melek 39. yeni bölüm fragmanı ve Benim Adım Melek 38. son bölüm izle!

Benim Adım Melek 38.Bölüm Özet

Kadriye, Seyit Ali’nin Melek ve çocuklarının üzerine tapu vereceğinden şüphelenir. Bu şüpheler Kadriye’yi hangi durumla karşı karşıya bırakacaktır? Alpay’ın ev aldığını öğrenen Funda ona nasıl tepki verecek? Melek, Mahmut ve Mithat birbirlerinden güç almaya çalışır. Abisi ve kardeşi Melek için iyi olan neyse onu yapmaya hazırdır. Aslı Kerem’e parayı geri vermek istese de Funda ona karşı çıkar. Ömer Antep’e döndüğünde giderken verdiği sözün arkasında durmaya kararlıdır. Zümrüt ise Defne’yle Ömer’in ilişkisinin bir an önce bitmesini istemektedir. Defne, Şirhanların tepkileri sebebiyle isteme işine dair kararsızlıklar yaşar. Öte yandan Ömer’in görev yerini öğrenen Defne bu durumu nasıl karşılayacaktır? Melek her koşulda kızının yanında yer alacağını söyler.

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Benim Adım Melek 39. fragmanı