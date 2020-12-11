Başkan Arı'ya yönelik saldırıya kınama

Bu kurşun Rasim Arı’ya değil Nevşehirliye sıkılmıştır

NEVŞEHİR(MHA) AK Parti Nevşehir Milletvekili aday adayı, İş İnsanı Zafer Salgın, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya yapılan saldırıyı kınadı.

Söz konusu saldırının Başkan Rasim Arı'ya değil, Nevşehirliye sıkıldığını belirten Salgın, "Rasim Arı Yalnız Değildir. Yiğit olan haklı davasında hakkı varsa silah sıkarak değil, kanunlar çerçevesinde hakkını arar. Faillerin en kısa zamanda yakalanıp adalet önüne çıkartılacağı hususunda güvenlik güçlerimize güveniyoruz. Bir daha böyle bir talihsiz olayın tekrarlanmamasını ümit ediyor ve Sayın Rasim Arı’nın yanında olduğumu kamuoyuna bildiririm. Nevşehir Belediye başkanı Sayın Rasim Arı’ya yapılan silahlı saldırıyı nefretle kınıyorum. Başkanımıza ve Nevşehir halkına çok geçmiş olsun" dedi.

Başkan Gülmez'den kınama

NEVŞEHİR(MHA) Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Kamil Gülmez, Nevşehir Belediye Başkanına yapılan saldırıyı kınadı.

Gülmez, Nevşehir Belediye Başkanı ^Sayın Rasim Arı'ya dün akşam saatlerinde makam aracıyla Aksaray'a seyir halindeyken düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sayın. Arı'nın saldırıdan yara almadan kurtulması sevindiricidir. Bir belediye başkanına herşeyden önce bir insana, canlıya kurşun sıkmak kabul edilecek bir olay değildir. Bu duygu ve düşüncelerle Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Rasim Arı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, faillerin biran önce bulunup kanunlar önünde hesap vermelerini diliyoruz.

Saldırı demokrasimize yapılmıştır

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık, Belediye Başkanı Rasim Arı'ya yapılan saldırının Türk demokrasisine yapıldığına dikkat çekerken, saldırıyı nefretle kınadıklarını dile getirdi.

Altınışık, " Nevşehir Belediye Başkanımız Sayın Rasim Arı'ya yapılan saldırıyı kınıyor, Tütrk demokrasisine yapılan bu saldırının en kısa sürede aydınlatılmasını bekliyoruz. Sayın Belediye Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Her daim Başkanımızın yanındayız

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Dinç, "Nevşehir Belediye Başkanımız sayın Rasim Arı’ya yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Uğradıkları menfur saldırıdan dolayı kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Her zaman Rasim Başkanımızın yanındayız .Allah’ın dediği olur, kul boşa yorulur" diye konuştu.

Saldırıyı lanetliyorum

NEVŞEHİR(MHA) Memur-Sen Nevşehir İl Temsilcisi ve aynı zamanda Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiftci, Başkan Arı'ya yapılan saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

Başkan Çiftci, "Belediye Başkanımız Sayın Rasim Arı Bey'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yapılan menfur saldırıyı lanetliyorum" dedi.

Saldırıyı lanetliyorum

NEVŞEHİR(MHA) Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiftci, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya yapılan saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

Başkan Çiftci, "Belediye Başkanımız Sayın Rasim Arı Bey'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yapılan menfur saldırıyı lanetliyorum" dedi.

Saldırının fail ya da failleri bir an önce yargı önüne çıkarılmalı

NEVŞEHİR(MHA) Saadet Partisi İl Başkanı Ali Doğan Simit, demokrasilerde çözüm aranacak tek alanın sandık olduğuna dikkat çekerken, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Ali Doğan Simit, "Nevşehir Belediye Başkanımız Sayın Rasim Ari'ya yapılan hain saldırıyı kınıyorum Sayın Başkana geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayın bir an önce aydınlatılarak faal ya da faillerinin yargı önünde hesap vermeleri en büyük temennimizdir" ifadelerinde bulundu.

Başkan Beşer'den geçmiş olsun temennisi

NEVŞEHİR(MHA) Kapadokya Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Habibe Beşer, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya yapılan saldırıyı kınadıklarını dile getirirken, geçmiş olsun temennilerinde bulundu.

Beşer, "Nevşehir Belediye Başkanımız Sayın Rasim Arı’ya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Başkan Güneş saldırıyı kınadı

NEVŞEHİR(MHA) Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya yapılan saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Başkan Güneş, "Nevşehir Belediye Başkanımız Sayın Rasim Arı'ya dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Nevşehir Belediye Başkanımız Sayın Rasim Arı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, faillerin biran önce bulunup gereken hesabı vermelerini diliyoruz" diye konuştu.

Saldırıyı nefretle kınıyoruz

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya yapılan saldırıyı nefretle kınadıklarını söyledi.

Birlik Başkanı Pınarbaşı, "Belediye Başkanımız Sayın Rasim Arı'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yapılan menfur saldırıyı nefretle kınıyoruz" dedi.

Başkanım yalnız değilsin

NEVŞEHİR(MHA) Hak-İş Konfederasyonu Nevşehir İl Başkanı M. Fatih Mutlu, Belediye Başkanı Rasim Arı'ya yapılan saldırıyı kınarken, "Nevşehir Belediye Başkanımız Sayın Rasim Ari'ya yapılan hain saldırıyı kınıyor, başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Sen yürü Nevşehir yürüsün arkandan başkanım yalnız değilsin. Bu şehre ve bu şehrin insanlarına hizmet etmene dik durmana hiçbir güç engel olamayacak. Bizde senin bu haklı davanda Hak-İş Konfederasyonu olarak yanındayız. Bir kez daha Belediye Başkanımız Sayın Rasim Arı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletip saldırıyı gerçekleştiren hainlerin tez zamanda bulunup yargı önünde hesap vermelerini diliyoruz" dedi.

Başkan Kaya'dan geçmiş olsun mesajı

NEVŞEHİR(MHA) Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlhan Kaya, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Kaya, "Nevşehir Belediye Başkanımız Sayın Rasim Ari'ya yapılan hain saldırıyı kınıyorum. Sayın Başkana geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" diye konuştu.

Çalışkaner'den kınama mesajı

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Çalışkaner, Belediye Başkanı Rasim Arı'ya yapılan saldırıyı kınadı.

Çalışkaner, "Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Rasim Arı'ya yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Bu saldırı Rasim Başkanı yıldırmayacaktır kanaatindeyiz

NEVŞEHİR(MHA) İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya yapılan saldırıyı kınarken, "Bu sabah Aksaray yolunda Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya yapılan saldırıyı kınıyorum. Kendisine geçmiş olsun diliyorum. Bu saldırıyı düzenleyen saldırganların bir an önce bulunarak yargı önünde hesap vereceklerini ümit ediyorum. Bu tür saldırılar Sayın Başkanı yıldırmayacaktır kanaatindeyiz" açıklamasında bulundu.