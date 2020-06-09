Başkan Arı; Su Depolarımızın Kapasitesi 24 Bin 500 Tona Çıkıyor

Belediye Başkanı Rasim Arı, 350 Evler Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yapımı devam eden, her biri 5 bin ton olmak üzere toplam 15 bin ton kapasiteye sahip su deposu inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Arı, DSİ kanalıyla ihale edilen ve Nevşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 20 milyon liralık bir yatırımla yapımı gerçekleştirilen su depolarının yapım çalışmaları hakkında Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

İlk olarak Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Kahveci Dağı eteklerindeki Kuzuluk Mevkiinde bulunan DY2 deposunu gezen Arı, şehrin içme suyu sorununun çözümü konusunda hayati önem taşıyan su depolarının tamamlanması ile daha önce 9 bin 500 ton olan su depolarının kapasitesinin 24 bin 500 tona çıkacağını söyledi.

Şehrin içme suyu depolarının kapasitelerinin de yetersiz olmasının özellikle yaz aylarında yaşanan su kesintilerinin en büyük sebeplerinden biri olduğunu ifade eden Arı, çalışmaların tamamlanmasının ardından kentin içme suyu sorununun önemli ölçüde ortadan kalkacağının belirtti.

Arı, “Şehre ilk geldiğimizden beri en önem verdiğimiz konuların başında altyapı ve beraberinde bundan kaynaklı yaşanan su sıkıntılarını ortadan kaldırmak. Bunun için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Sadece su kaynaklarını verimli kullanmak değil beraberinde de su kaynaklarının doğru bir şekilde depolarımıza sevkiyatını sağlamak bunun için çok önemli. Bu kapsamda ilk geldiğimiz günden itibaren şehrimizdeki su depolarımızın kapasitesini yükselteceğimizi ve 3 yeni su deposunu şehrimize kazandıracağımızı söylemiştik. Şehrimizin şu anda kullanmış olduğu depoların kapasitesi 9 bin 500 ton. En büyük depomuz ise pazar yerinin altındaki 4 bin tonluk depo. Şu anda gezdiğimiz depomuz ise 5 bin ton kapasiteli. Tamamlanma aşamasında ve kısa süre içerisinde burada su depolamaya başlayacağız. Burası şehrimize nefes aldıracak bir depo. Diğer iki depomuzda buranın ardından tamamlanacak. Yılsonuna kadar 3 depomuzu da devreye sokacağız ve bu sayede daha önce 9 bin 500 ton olan su depolarımızın kapasitesi böylelikle 24 bin 500 tona çıkacak. Yani şu andaki kapasitemizin yaklaşık 3 katına çıkacağız.” dedi.

Su depolarının yanı sıra şehirdeki eski altyapının da su kesintilerinde önemli bir rol oynadığını ve birçok mahallede bulunan eski asbestli boruların ciddi oranda kayıp yaşanmasına sebep verdiğini vurgulayan Arı, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Su depolarımız ile birlikte altyapıda son derece hayati önem taşıyor. Bizim yeterince su rezervimiz var. Şehrimizin su rezervi problemi yok. Var olan suyun doğru kullanılamama ve kayıp sorunu var. Yıllık biz şehrimize 11 milyon metre küp içe suyu veriyoruz. Peki tahsilat ne kadar yapıyoruz? 5,5 milyon metre küp. Yani; 115 bin nüfuslu şehrimize verdiğimiz suyun yarısı kayıp. Bizim şehrimizde kaçak olmayacağına inandığımız için hepsi kayıp bize göre. Bizim şehrimizde hiçbir insanımız kaçak kullanmaz. Dolayısıyla kayıp su var ve bu toplam verdiğimiz suyun yarısı kadar. Bu ne demek; şehrin susuzluk çekmesi demek, şehirdeki paranın boşa gitmesi demek. Biz yıllık 4 milyon lira sudan zarar ediyoruz. Hamdolsun şimdi aldığımız tedbirlerle bu neredeyse kafa kafaya geldi. Bu aldığımız tedbirler yüzünden bir gün, iki gün, kısa süreli kesintiler yaşıyoruz.”

Altyapı sıkıntısı bulunan tüm mahallelerde çalışma yapacaklarını ve şehri sağlam bir altyapıya kavuşturacaklarını kaydeden Arı, göreve geldiği günden bu yana bunun için yaklaşık 80 milyon liralık bir yatırım yaptıklarını açıkladı.

Şu anda şehrin birçok bölgesinde altyapı çalışmalarının gerçekleştiğini ve yıl sonuna kadar bunun farklı bölgelerde devam edeceğini ifade eden Arı, son günlerde yaşanan su kesintilerinin de eski asbestli içme suyu borularından kaynaklandığını vurguladı.

Arı: “Şu anda şehrimizdeki mevcut su depolarımızın tamamı dolu. Depolarımızda su olmadığı için su kesintisi yapmıyoruz. Mahallelerimize içme suyu taşıyan ana isale hatlarında bir değişiklik yapıyoruz. Bunun içinde şehrin dört bir hanında çalışma gerçekleştiriyoruz. Eski borularımızı tamamen yenileyerek şehrimizi sağlam bir altyapıya kavuşturuyoruz. Bunun için 2 yılda yaklaşık 80 milyon lira yatırım yaptık. Şehrimize su sıkıntısı yaşatmamak, daha sağlıklı içme suyuna kavuşmak için bunları yaptık. Su kesintilerinin sebebinin birincisi bu ana hatlardaki yaptığımız bağlantı ikincisi de maalesef halen bazı bölgelerde olan asbest borular var. 40-50 yıllık bu borular hem sağlıksız hem de yaşadığımız su kayıplarının başlıca nedeni. O borularda bir arıza meydana gelince yapıyorsunuz, suyu tekrar veriyorsunuz ancak 100 metre ilerde yeniden patlıyor. Biz bu şehirde bu sorunu ortadan kaldıracağız. İşte bu yüzden bu yatırımları yapıyoruz. “ diye konuştu.