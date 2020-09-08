Baraj yeni bölüm bugün var mı? FOX TV 8 Eylül 2020 Yayın Akışı

BARAJ Dizisi 4. BÖLÜM bu akşam FOX TV de yayınlanacak.

Nazım bildiği Tarık’tan beklediği ilgiyi göremeyen Nehir, Zerrin’in hastalığını da öğrenince İstanbul’a dönmek ister. Tarık’ın tehdidinden sonra Nehir’i ondan olabildiğince uzak tutmak isteyen Nazım ise bu isteği üzgün bir şekilde kabul eder. Ama Tarık’ın barajda geçirdiği bir kaza sakatlanmasına sebep olunca Nehir onu yalnız bırakmak istemez.

Nehir’in Tarık’a her geçen gün yakınlaşmasına tanık olmak zorunda kalan Nazım, Tarık’tan nasıl kurtulabileceğini bulmaya çalışır. Fakat bütün bu karmaşa içinde barajdaki bir kişi Nazım-Tarık yalanını öğrenir. Artık Nazım bu yalanı Nehir’den daha ne kadar saklayabilecektir?

3. BÖLÜM ÖZETİ

Nehir barajda bir süre daha kalmak istediğini söyler. Nazım bu duruma karşı çıksa da Tarık’ın bir planı vardır. Nazım ve Tarık bir anlaşma yaparlar. Tarık, Nehir’e karşı ilgisiz ve kaba davranarak onu kendisinden soğutacaktır. Bunun yanında Nazım’a vereceği taktiklerle Nazım ve Nehir’in yakınlaşmasını sağlayacaktır.

Nazım doğru anı hissettiğinde Nehir’e gerçekleri söyleyecektir. Bunların karşılığında da Nazım, Tarık’a masa başı bir iş verecek ve rahat etmesini sağlayacaktır. Böylece herkes kazanacaktır. Ancak işler planladıkları gibi gitmeyecektir.

FOX TV 8 EYLÜL YAYIN AKIŞI

08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI

10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

12.45 ZÜMRÜDÜANKA

14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 BARAJ YENİ BÖLÜM

00.15 SEN ÇAL KAPIMI

03.15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

04.45 TEMİZLİK BENİM İŞİM

06.00 HAYAT SEVİNCE GÜZEL

