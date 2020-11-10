Baraj 13. Bölüm HD Tek Parça full İzle - 10 Kasım Son Bölüm

Nehir, Nazım ile evlenmeyi kabul etmiştir. Nazım buna sevinse de mutluluğu uzun sürmez çünkü hemen Nermin’den boşanmalı ve hala evli olduğunu da Nehir’den gizlemelidir. Nermin ise boşanmayı kesinlikle kabul etmeyecektir.

Halil’in cesedi ortaya henüz çıkmamıştır fakat Halil’in kız kardeşi Meryem’in baraja gelmesi hem Tarık’ı hem de Zahra’yı zor bir duruma sokmaya başlayacaktır. Tarık ve Zahra, şantiyede kimsenin Halil’in yokluğundan şüphelenmemesi için uğraşırken gizemli birisi ise onların yaptığından haberdardır.

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Halil’in ölümü, Tarık ve Zahra’ya tahmin edemedikleri kadar büyük bir dert olmuştur. Halil’in yokluğunu idare etmeye çalışsalar bile Halil’i gömdükleri yerin şantiyeye dönüşmek üzere olması özellikle Tarık’a çok zor anlar yaşatacaktır.

Nehir’i bir kez daha kaybetmek istemeyen Nazım, ona evlenme teklif etmiştir. Fakat Ayşe’nin Nazım’ın kızı olma ihtimali Nehir’in kafasını karıştırmıştır. Nehir, Nazım’ı suçlayamasa da içinde olduğu durumdan rahatsızdır. Nehir, Nazım, Zerrin, Nermin ve Ayşe’nin aynı çatı altında olması zaten büyük gerginlikler yaratırken, Tarık’ın onca derdi içinde hala Nehir’in peşinde olması gerginliği artıracaktır.

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