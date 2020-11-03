Baraj 12. yeni bölümüyle HD Tek Parça Full Fox TV'de! Canlı İzle

Halil’in ölümü, Tarık ve Zahra’ya tahmin edemedikleri kadar büyük bir dert olmuştur. Halil’in yokluğunu idare etmeye çalışsalar bile Halil’i gömdükleri yerin şantiyeye dönüşmek üzere olması özellikle Tarık’a çok zor anlar yaşatacaktır.

Nehir’i bir kez daha kaybetmek istemeyen Nazım, ona evlenme teklif etmiştir. Fakat Ayşe’nin Nazım’ın kızı olma ihtimali Nehir’in kafasını karıştırmıştır. Nehir, Nazım’ı suçlayamasa da içinde olduğu durumdan rahatsızdır. Nehir, Nazım, Zerrin, Nermin ve Ayşe’nin aynı çatı altında olması zaten büyük gerginlikler yaratırken, Tarık’ın onca derdi içinde hala Nehir’in peşinde olması gerginliği artıracaktır.

Baraj yeni bölümüyle 3 Kasım Salı saat 20.00'de FOX'ta!

GEÇEN BÖLÜM ÖZETİ

Nazım’ın kanlar içindeki Nehir ile nişana gelmesi herkesi şok etmiştir. Nehir’i o halde gören Tarık, her şeyi unutup Nehir’i kurtarmak için elinden geleni yapar. Nehir’e bir şey olmasını istemeyen Nazım ise, Nehir için Tarık’ın yardımını kabul etmek zorunda kalır.

Nehir ile Nazım’ı evde çok zor anlar bekliyordur. Eve Zerrin’in taşınması ve beklenmedik bir misafir, Nehir ve Nazım’ın zaten karmaşık olan ilişkisini daha da karmaşıklaştırır.

Nişanda herkesin dikkati Nehir’in üzerindeyken Halil, Tarık ile Zahra’nın videosunu görmüştür. Bu durum, Tarık ve Zahra’nın başına çok büyük dertler açmak üzeredir.

Baraj yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta!

CANLI İZLE

-

BÖLÜM TEKRARLARINI İZLE