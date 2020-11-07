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Babil 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil 18. son bölüm izle
Yayınlandığı günden beri seyircisini ekran başına kilitleyen Star’ın sevilen dizisi ‘Babil’in yeni sezona ait ilk tanıtımı yayınlandı
Gündem 07.11.2020, 00:54 07.11.2020, 01:55
İrfan, Deniz’in soruları karşısında iyice köşeye sıkışırken, Egemen Eda’yı velayet davasına ikna etmeye çalışıyor. Öğrendiği bir bilgi Ayşe'nin kalbini İrfan’a karşı yeniden ısıtırken, Süleyman’ın geldiği oyunla ilgili İlay’dan şüphelenmesi aralarında soğuk rüzgarlar estiriyor. Özkan’ın güvenini kazanarak düşmanlarına karşı avantaj sağlayan İrfan, Egemen’den yediği son gol ile bitirici darbeyi vurmak için düğmeye basıyor.
GEÇEN BÖLÜM NELER OLMUŞTU
Babil 19. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı