Babil 19. Bölüm (13 Kasım) HD Tek Parça İzle - Son Bölüm

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İrfan’ın yaktığı intikam ateşi düşmanlarını kavururken, Ayşe ile arasındaki kıvılcım da alev alıyor. Egemen ve Süleyman saplandıkları bataklıktan çıkmak için beklenmedik kapılar çalıyor. Eda Deniz’in geleceği, İlay da hayatı için ayakta kalmanın yollarını arıyor. İrfan’a karşı yapılan intikam hamlesinin Cihan’ın hayatının kararmasına yol açması, İrfan’ı düşmanları ile olan hesabını ebediyen kapatmaya itiyor.

GEÇEN BÖLÜM NELER OLMUŞTU

İrfan, Deniz’in soruları karşısında iyice köşeye sıkışırken, Egemen Eda’yı velayet davasına ikna etmeye çalışıyor. Öğrendiği bir bilgi Ayşe'nin kalbini İrfan’a karşı yeniden ısıtırken, Süleyman’ın geldiği oyunla ilgili İlay’dan şüphelenmesi aralarında soğuk rüzgarlar estiriyor. Özkan’ın güvenini kazanarak düşmanlarına karşı avantaj sağlayan İrfan, Egemen’den yediği son gol ile bitirici darbeyi vurmak için düğmeye basıyor.

İrfan, Eda ve Egemen’in evlilik kararıyla, Deniz’i kaybetmeye bir adım daha yaklaşırken; Süleyman İrfan’ı saf dışı bırakacak yeni bir oyun kuruyor. Ayşe; Hakan’a deşifre olmamak için zor bir seçim yaparken, İlay bir kez daha aklı ve kalbi arasında kalıyor.

Yayın Günü: 13 Kasım Cuma

Yayın Saati: 20.00 / Yeni Bölüm – 19.bölüm

Yapım: Ay Yapım

Yönetmen: Uluç Bayraktar

Senaryo: Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel

Oyuncular: Halit Ergenç (İrfan), Aslı Enver(Ayşe), Birce Akalay (İlay), Nur Fettahoğlu (Eda), Mesut Akusta (Süleyman) ve Onur Saylak (Egemen)