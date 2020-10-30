Babil 18. Yeni Bölüm (30 Ekim 2020 Cuma) Tek Parça full Star TV Canlı İzle!

Yayınlandığı günden beri seyircisini ekran başına kilitleyen Star’ın sevilen dizisi ‘Babil’in yeni sezona ait ilk tanıtımı yayınlandı. Ay yapım imzalı dizinin yeni sezon ilk tanıtımına, İrfan (Halit Ergenç) ve Egemen’in (Onur Saylak) sahnesi damga vurdu. Egemen’in İrfan’a yaptığı itiraf tüm dengeleri değiştirecek!

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden ‘Babil’ dizisinden seyirciyi heyecanlandıran bir tanıtım yayınlandı. Yakında yeni sezuyla seyirci ile buluşacak olan dizide; Egemen’in İrfan’a olan itirafı tüm dengeleri değiştirecek. Deniz’in gerçek babasının kendisi olduğunu söyleyen Egemen, İrfan’a hayatının şokunu yaşatır. Duydukları karşısında şaşkına dönen İrfan, şimdi ne yapacak?

Halit Ergenç’in idealist bir ekonomi profesörü olan İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıktığı dizide başarılı oyuncular, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Onur Saylak başrolleri paylaşıyor. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, dizinin senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alıyor.

İrfan, Eda ve Egemen’in evlilik kararıyla, Deniz’i kaybetmeye bir adım daha yaklaşırken; Süleyman İrfan’ı saf dışı bırakacak yeni bir oyun kuruyor. Ayşe; Hakan’a deşifre olmamak için zor bir seçim yaparken, İlay bir kez daha aklı ve kalbi arasında kalıyor.

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