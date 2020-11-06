Babil 18. Bölüm (tek parça) full hd Star TV Canlı izle!
Yayınlandığı günden beri seyircisini ekran başına kilitleyen Star’ın sevilen dizisi ‘Babil’in yeni sezona ait ilk tanıtımı yayınlandı
İrfan, Deniz’in soruları karşısında iyice köşeye sıkışırken, Egemen Eda’yı velayet davasına ikna etmeye çalışıyor. Öğrendiği bir bilgi Ayşe'nin kalbini İrfan’a karşı yeniden ısıtırken, Süleyman’ın geldiği oyunla ilgili İlay’dan şüphelenmesi aralarında soğuk rüzgarlar estiriyor. Özkan’ın güvenini kazanarak düşmanlarına karşı avantaj sağlayan İrfan, Egemen’den yediği son gol ile bitirici darbeyi vurmak için düğmeye basıyor.
Yayın Günü: 6 Kasım Cuma
Yayın Saati: 20.00 / Yeni Bölüm – 18.bölüm
17. Bölüm Özeti
İrfan, Eda ve Egemen’in evlilik kararıyla, Deniz’i kaybetmeye bir adım daha yaklaşırken; Süleyman İrfan’ı saf dışı bırakacak yeni bir oyun kuruyor. Ayşe; Hakan’a deşifre olmamak için zor bir seçim yaparken, İlay bir kez daha aklı ve kalbi arasında kalıyor.