Babil 18. Bölüm (tek parça) full hd izle!

İrfan, Deniz’in soruları karşısında iyice köşeye sıkışırken, Egemen Eda’yı velayet davasına ikna etmeye çalışıyor. Öğrendiği bir bilgi Ayşe'nin kalbini İrfan’a karşı yeniden ısıtırken, Süleyman’ın geldiği oyunla ilgili İlay’dan şüphelenmesi aralarında soğuk rüzgarlar estiriyor. Özkan’ın güvenini kazanarak düşmanlarına karşı avantaj sağlayan İrfan, Egemen’den yediği son gol ile bitirici darbeyi vurmak için düğmeye basıyor.

Yayın Günü: 6 Kasım Cuma

Yayın Saati: 20.00 / Yeni Bölüm – 18.bölüm

17. Bölüm Özeti

İrfan, Eda ve Egemen’in evlilik kararıyla, Deniz’i kaybetmeye bir adım daha yaklaşırken; Süleyman İrfan’ı saf dışı bırakacak yeni bir oyun kuruyor. Ayşe; Hakan’a deşifre olmamak için zor bir seçim yaparken, İlay bir kez daha aklı ve kalbi arasında kalıyor.

18. BÖLÜM TEKRARLARI İZLE