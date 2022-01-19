AYM üyeliğine seçilen Kenan Yaşar Kimdir?

1971 yılında Çorum'un Mecitözü ilçesinde dünyaya geldi. Kenan Yaşar aslen Selanik göçmenidir.

İlk, orta ve lise öğrenimi İskilip'te okudu. Lise yıllarından itibaren şiir ve edebiyatla ilgilendi. Çok sayıda şiiri bulunan Kenan Yaşar, bir dönem 'Aşkın -e Hali' adlı edebiyat dergisi çıkardı.

Önlisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tapu Kadastro bölümünde, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

1996 yılından Çorum Barosu'na kaydolarak serbest avukatlık yapmaya başladı.

Bir dönem AK Parti Çorum İl Başkan Yardımcılığı yaptı. 2015 genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu fakat partisi tarafından liste dışında bırakıldı.

Çorum Barosu'nda genel sekreter olarak görev yaptı. 2018-2022 yılları arasında Çorum Baro Başkanlığı yaptı.

19 Ocak 2022 tarihinde TBMM'de yapılan oylamada Anayasa Mahkemesi Üyesi olarak atandı. 12 yıl görev yapmak üzere seçilen Anayasa Mahkemesi Üyeleri, 65 yaşını doldurunca emekliye ayrılıyor. Zorunlu emeklilik yaşından önce görev süresi dolan üyelerin başka bir görevde çalışmaları ve özlük işleri kanunla düzenleniyor.

ÖZEL YAŞAMI

1971 doğumlu olan Kenan Yaşar, 2022 yılı itibarıyla 51 yaşındadır.

Ayşe Yaşar ile evlidir ve 2 çocuğu vardır.

Kenan Yaşar 1.77 metre boyunda, 76 kilo ve balık burcudur.