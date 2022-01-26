Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de İzmir'e ne zaman kar yağacağı oldu. Milyonlarca Aydın'lı Aydın'da kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, Aydın’a kar ne zaman yağacak? Aydın 15 günlük detaylı hava durumu. Ocak ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları düşmeye ve yağışlı havalar etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz haftayı yağmurlu geçiren Aydınlılar Aydın’a ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Aydın’a kar ne zaman yağacak? Aydın’a 15 günlük detaylı hava durumu

Kaynak: www.havadurumu15gunluk.net/havadurumu/aydin-hava-durumu-15-gunluk.html