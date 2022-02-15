Ayak İşleri - Sezon 2 (Gain) | Fragmanı yayınlandı

Ayak İşleri - 1. bölüm

Vedat ve Evren, patrona borcunu ödeyememiş bir alacaklıyı korkutmak üzere görevlendirilir. Ancak korkutmak göreceli bir kavramdır. Korkutmanın dozu nedir? İsim vermek mi gerekir yoksa anonim bir dayak yeterli midir?

Ayak İşleri - 2. bölüm

Vedat ve Evren’in bu seferki aşırı ciddi görevi patronun sevgilisi için küçük bir köpek kaçırmak. Köpek insanın dostuysa köpek kaçırmak ahlaki midir? Daha da önemlisi böyle bir görevde ahlaki davranmak gerekli midir?

Ayak İşleri - 3. bölüm

Vedat ve Evren bu kez, Vedat’ın yakın arkadaşı olan Kenan’a yardım etmek üzere yola düşerler. Aşkı uğruna başı derde giren Kenan’ı koruyacak ve onun sahipsiz olmadığını göstereceklerdir. Fakat bu görevde acaba onlara kim sahip çıkacaktır?

Ayak İşleri - 4. bölüm

Vedat ve Evren bu kez çekimlerine başlanacak bir filmin ismini değiştirmekle görevlendirilir. Yönetmeni ikna etmek için karşısına çıktıklarında, ortalık tam bir film setine döner.

Ayak İşleri - 5. bölüm

Bu bölümde Vedat ve Evren, Yasemin Hanım’ı falcıya götürmekle görevlendirilmiştir. Gözünün içine içine bakıp her şeyi bilen falcı karşısında, fala inanmayan Vedat ve Evren falsız kalabilecekler mi?

Vedat, Evren ve Yasemin Hanım bu kez kendilerini arabada bilmedikleri bir düşmandan kaçarken bulurlar. Acaba aksiyon filmlerinde gördükleri gerçek hayatta işlerine yarayacak mı, yoksa Vedat’ın içgüdüleri filmleri aratmayacak mı?

Ayak İşleri - 7. Bölüm

Vedat ve Evren, Sermet Bey’in sevgilisinin erkek kardeşinin sorununu çözmek için bir apartmana girerler. Ancak kendilerini bir anda, birbiriyle hiç alakası olmayan sakinlerin, birbirinden garip dertlerinin konuşulduğu bir apartman toplantısında bulurlar.

Ayak İşleri - 8. bölüm

Vedat, Evren ve tüm ekip, patron Sermet Bey’in talebi üzerine bir kaynaşma yemeğinde toplanırlar. Vedat’ın duygu yüklü anlamsız konuşması, ekibin kaynaşması derken felaketi çekmek bu ekibin olmazsa olmazı…

Ayak İşleri - 9. bölüm

Vedat ve Evren vurulmanın etkisiyle kendilerini bir kaldırımda bulurlar. Kafaları bir gidip bir gelen ikili, acaba kan kaybetmeden yaralarını mı iyileştirecekler, yoksa böreklerine pudra şekeri mi serpiştirecekler?

Ayak İşleri - 10. bölüm

Vedat ve Evren, Sermet Bey’den hesap sormak üzere yola çıkarlar. Her atışı ‘headshot’ olan Vedat, geç kalmayı hiç sevmeyen ama 33 sene geç kalmayı başaran Sermet Bey, hayata bilgiyle tutunmaya çalışan Evren… Acaba bu hesaplaşmanın kazananı kim olacak?

Ayak İşleri - Sezon 2 (Gain) | Fragman