atv CANLI YAYIN izle: Esra Erol 7 Şubat 2022 Pazartesi atv izle!

Esra Erol'da bugün... Esra Erol, Hatay’dan Hakkı Aksoy’un 50 yıl önce evlatlık verilen kardeşini aradığını, ek isteğinin kardeşini bulmak olduğunu dile getirip ağladı. Bedia Hanım, Ankara’ya Kadriye Hanım’ın yanına gidince Kadriye Hanım’ın kendisini bir adamın oğluna yamamaya çalıştığını, bataklığa düşecekken kendisini Esra Erol’un kurtardığını söyledi. Emine Hanım, eşi kendisini aldattığını öğrenince eşi ile birlikte olmamaya başladığını, çocuklarına ben gideceğim beni erkekle kaçtı sanmayın yanlış anlamayın dediğini, eşinin kendisini kaybettiğini, kulağını patlattığını, görüntülerin de olduğunu iddia etti. Hafize Hanım ağlayarak kardeşinin sağ salim bulunduğu için Esra Erol’a teşekkür etti ve kardeşi ile konuştuğunda neden kendisine yaşadıklarını anlatmadığını, meğer kardeşinin cehennemi yaşadığını söyledi.

atv CANLI YAYIN izle

Bedia Hanım'ın annesi Emine Hanım ve halası Fatma Hanım stüdyomuzda. Emine Hanım Burdur'dan geldiklerini söylerken Esra Erol, Bedia Apaydın'ın eşini bırakıp 21 Kasım'da Urfa'da bir adama gittiğini, kuma olarak gittiğini, o kişinin yanından da kaçtığını, ailenin kayıp başvuruları olduğunu söyledi. Emine Hanım, Ahmet Bey'in "Bedia Kadriye'nin yanında olabilir" dediğini dile getirdi. Fatma Hanım, yeğeninin devamlı kendisi ile görüştüğünü, çocuklarımı çok özledim hala ne olacak benim halim dediğini ama yeğeninin eşinin çocukları göstermediğini belirtti.

Halime Hanım, 2 yıl önce kardeşinin aradığını, "Ben Ali Çolak ileyim, beni arayıp sormayın" dediğini, Ali Bey'in de para teklif ettiğini, kendilerine paranın lazım olmadığını, kardeşinin ortaya çıkarılmasını, kardeşi ile 2 yıldır hiç yüz yüze gelmediklerini ama telefonda konuştuklarını, hep geçiştirdiğini, gelmediğini söyledi. Halime Hanım ağlayarak kardeşinin gelmesini, ablasının ameliyat olacağını, yaşamasının mucize olduğunu söyledi ve ağlayarak kardeşinin geri dönmesi için yalvardı. Zeynep Hanım, eşinin kimseyi tehdit etmediğini, kimin kimi vuracağını sorarken Halime Hanım, Ali Bey'in babasının "Ben karakolla çok uğraştım sizinle de çok uğraşırım" diye tehdit ettiğini söyledi.

Zeynep Hanım, Çorum Osmancık'ta olduğunu dile getirip telefonu eşine verdi. Muhabir konuyu özetledi ve Manisa'ya gittiklerini ama Halime Hanım'ı bulamadıklarını, İzmir Kemalpaşa'da da bulamadıklarını ama araştırmalarda Halime Hanım'ın Halil Bey'e ciddi paralar getirdiğini herkesin bildiğini, Halime Hanım'ın 4 araç satın alıp sattığını, Halil Bey'in alkol ve kumar bağımlılığı olduğunun öğrenildiğini aktardı.

Uğur Bey'in eşi Sümeyra Hanım telefonda, Sümeyra Hanım, bağlanamadığı için Özlem Hanım'ın yanına geldiğini, Sema Hanım ile Hüseyin Bey'in yalandan hikaye yazdığını, Sema Hanım'ın eşim darp uygulamadı dediğini ama yalan olduğunu söyledi. Hatice Hanım, Esra Erol'u izlemeye daha çok devam edeceğini dile getirdi ve hamile olduğunu açıkladı. Hatice Hanım kaç aylık olduğunu bilmediğini, insanın sevdiğinden hamile kalmasının çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Esra Erol çocuğun soyadının Selahattin Bey'in soyadı olacağı bilgisini verdi. Esra Erol, ailenin yüzünü güldüren bir haber geldiğini, 14.30-15.00 arası Elif'in ailesinin yanına geri döndüğünü açıkladı. Fatma Hanım, Yusuf Bey Esra Erol'a teşekkür etti. Münevver, diğer kardeşinin aradığını, Elif geliyormuş dediğini, görüntülü konuştuklarını, kardeşinin evde olduğunu ve ağladığını, şaşırdıklarını anlattı. Yusuf Bey kızına daha şefkatle yaklaşacaklarını söyledi.