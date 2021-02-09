ATV canlı izle! Atv yayın akışı - 9 Şubat 2021 Salı

25 Ocak 2021 Pazartesi ATV yayın akışı ve detayları haberimizde. ATV'de bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ekrana gelecek. Bu programın hemen ardından atv gün ortası haber yer alacak. İşte merak ettiğiniz 25 Ocak 2021 Pazartesi tarihli ATV yayın akışı ve detayları.

ATV YAYIN AKIŞI 25 Ocak 2021

08: 00 Kahvaltı Haberleri Haber

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası Haber

14: 00 Beni Bırakma

16: 20 Esra Erol'da 194.Bölüm - Eğlence



19:00 ATV ANA HABER20:00 Maraşlı 3. Bölüm22:30 Maraşlı 3. Bölüm Tekrar01:30 Kanatsız Kuşlar05:00 Bir Zamanlar Çukurova

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