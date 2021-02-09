Son Dakika
ATV canlı izle! Atv yayın akışı - 9 Şubat 2021 Salı
Atv Yayın Akışı Programı - TV de Bugün Atv kanalında yayınlanacak olan dizi, film ve diğer programların günlük yayın akışı bilgilerine bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. Atv canlı yayın akışı programı şöyle; ATV 9 Şubat 2021 tarihli yayın akışına göre bu akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm bulunmuyor
Gündem 09.02.2021, 15:00
25 Ocak 2021 Pazartesi ATV yayın akışı ve detayları haberimizde. ATV'de bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ekrana gelecek. Bu programın hemen ardından atv gün ortası haber yer alacak. İşte merak ettiğiniz 25 Ocak 2021 Pazartesi tarihli ATV yayın akışı ve detayları.
ATV YAYIN AKIŞI 25 Ocak 2021
08: 00 Kahvaltı Haberleri Haber
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası Haber
14: 00 Beni Bırakma
16: 20 Esra Erol'da 194.Bölüm - Eğlence
20:00 Maraşlı 3. Bölüm
22:30 Maraşlı 3. Bölüm Tekrar
01:30 Kanatsız Kuşlar
05:00 Bir Zamanlar Çukurova
....