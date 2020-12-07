ATV canlı izle! Atv yayın akışı - 7 Aralık 2020 Pazartesi

7 Aralık 2020 Pazartesi ATV yayın akışı ve detayları haberimizde. ATV'de bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ekrana gelecek. Bu programın hemen ardından atv gün ortası haber yer alacak. İşte merak ettiğiniz 7 Aralık 2020 Pazartesi tarihli ATV yayın akışı ve detayları.

ATV YAYIN AKIŞI 7 Aralık 2020

08: 00 Kahvaltı Haberleri Haber

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası Haber

14: 00 Beni Bırakma

16: 20 Esra Erol'da 194.Bölüm - Eğlence

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Maide'nin Altın Günü - Yerli Sinema

Maide, titiz mi titiz, marifetli mi marifetli bir ev kadınıdır. Mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhurdur. Kısırları, börekleri, eğlencesi dillere destandır. Altın günlerinden birinde Maide'nin aile yadigârı gerdanlığı çalınır. Gerdanlığı bulmak için İstanbul dışından gelen ergen yeğeni Yağmur ile bir liste yaparlar. Güne gelen kadınların tek tek peşine düşecekleri bu macerada başlarına birbirinden komik olaylar gelecektir.