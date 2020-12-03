ATV canlı izle! Atv yayın akışı - 3 Aralık 2020 Perşembe

Bir Zamanlar Çukurova75. Bölüm Bugün ATV'de

YENİ ZÜLEYHA HERKESİ ŞAŞIRTACAK!

Müjgan'ın Yılmaz ve Fikret'i karşı karşıya getiren hamilelik yalanını itiraf etmesi, herkesi şaşkına çevirir! Yılmaz, artık Müjgan'ın tüm yönetimini Behice'nin gerçekleştirdiğinden emin hali gelir! Bu son olay ile Fekeli'nin de Müjgan'a olan tavrı değişecektir. Yılmaz, kendini Züleyha'ya karşı aklanmış saysa bile, artık karşısında yepyeni bir Züleyha vardır! Züleyha, Demir'in karşısına dikilecek kadar cesur, Müjgan'ı koruyacak kadar vicdanlı bir kadındır artık!

DEMİR HÜNKAR'IN KATİLİNİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR!

Yılmaz ve Züleyha arasında olan biten her şey Demir'i hala çok yaralasa da, Sevda ona tutunacak bir dal haline gelecektir. Yılmaz ile arasındaki rekabetten de Züleyha'dan da vazgeçmeyen Demir için, şimdi artık en öncelikli konu Hünkar'ın katilinin bulunması haline gelmiştir. Soruşturmalarına devam eden Demir, Hünkar'ı en son gören kişiyi bulur ve onunla konuşur.

MÜJGAN'IN HESAPSIZ YALANI BEHİCE'NİN DE HAYATINI DEĞİŞTİRİR

Bir yandan Fikret'ten şüphelendiği için kendini kötü hisseden, bir yandan Züleyha'ya karşı sözünü tuttuğu için sevinen Yılmaz, diğer bir yandan Müjgan'ın yalanını cezasız bırakmayacaktır! Behice ne kadar haberim yoktu dese de ceza ikisine birden kesilecektir.

FEKELİ HEM DEDİKODULARIN HEM YILMAZ'IN ÖFKESİNİN KARŞISINDA!

İki evladı arasında zor anlar yaşayan Fekeli, Müjgan'ın itirafı ile kendini bambaşka bir krizin ortasında bulur. Kendisinden duyulan şüpheye çok bozulan Fikret'in gönlünü yapması gerekecektir. Üsteli, Yılmaz'ın gözünün dönmesine neden olan dedikoduyu da bitirmek yine Fekeli'ye kalır! Yılmaz'ın cezalandırdığı Müjgan ve Behice'nin bu cezayı sonuna kadar hak ettiklerini düşünse de vicdanı yine de onlara yardım etmekten yanadır.

MÜJGAN OĞLUNUN HAYATINI TEHLİKEYE ATIYOR!

Ne kadar ağlasa da affedilmeyen Müjgan, son çare olarak Züleyha'nın karşısına çıkıp ondan yardım isteyecektir. Züleyha ne kadar vicdanlı davransa da Müjgan'ın kontrolsüz davranışları iki kadını zor bir duruma düşürecek ve Kerem Ali'nin hayatını tehlikeye atacaktır!

GAFFUR'UN PLANI ORTAYA ÇIKACAK MI?

Başını derde düşürmekten de düştüğü dertten kurtulmak için yeni dertlere bulaşmaktan da kurtulamayan Gaffur, şimdi de bir an önce gidebilmek için Almanya'dan mektup beklemektedir. Kafası iyice karıştığı için de Saniye'nin gazabından kurtulması mümkün olmaz. Sevda'nın Hünkar'ın yerine geçiyor olmasına gün geçtikçe sinirlenen Saniye, tüm sinirini çiftlikteki aksayan işlerden çıkarmaya başlar!

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ATV 3 ARALIK YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova 75. Bölüm

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:35 Kırgın Çiçekler

04:40 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz