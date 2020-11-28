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ATV canlı izle! Atv yayın akışı - 28 Kasım 2020 Cumartesi
28 Kasım 2020 Cumartesi ATV yayın akışı ve detayları haberimizde. ATV'de bugün Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Bölük Yerli Sinema yer alacak. İşte merak ettiğiniz 28 Kasım 2020 Cumartesi tarihli ATV yayın akışı ve detayları.
Gündem 28.11.2020, 22:00
ATV YAYIN AKIŞI 28 Kasım 2020
19: 00 atv Ana Haber Haber
00: 20 Bölük Yerli Sinema
02: 30 Kırgın Çiçekler
05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 1. Bölüm