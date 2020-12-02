ATV canlı izle! Atv yayın akışı - 2 Aralık 2020 Çarşamba
2 Aralık 2020 Çarşamba ATV yayın akışı ve detayları haberimizde. ATV'de bugün Kuruluş Osman yeni bölüm ekrana gelecek. Bu programın hemen ardından Maria ile Mustafa dizisi yer alacak. İşte merak ettiğiniz 2 Aralık 2020 Çarşamba tarihli ATV yayın akışı ve detayları.
2 Aralık 2020 Çarşamba ATV yayın akışı ve detayları haberimizde. ATV'de bugün Kuruluş Osman yeni bölüm ekrana gelecek. Buprogramın hemen ardından Maria ile Mustafa dizisi yer alacak. İşte merak ettiğiniz 2 Aralık 2020 Çarşamba tarihli ATV yayın akışı ve detayları.
Kuruluş Osman36. Bölüm fragmanı
"O kaleden ya zaferle döneceğiz ya da şehit olacağız."
Ağabeyi Savcı ve amcası Dündar'ı Kulucahisar Kalesi'nden kurnaz bir planla kurtaran Osman Bey, Bala Hatun'un kendisine yeni bir eş bulmasına yönündeki tavsiyesinin ardından Targun Hatun'u eş olarak alacağını ilan eder. Osman Bey tarafından küçük düşürülmenin acısını Flatyos'tan çıkaran Nikola, Yavlak Arslan'dan gelen buluşma teklifini lehine çevirmenin yollarını arar. Nikola ile barışması için yapılan teklife, hedefine Kulucahisar'ı koyan Osman Bey'in hamlesi çok farklı olacaktır. Osman Bey, Targun Hatun'la evlenecek mi? Kulucahisar Kalesi geri alınabilecek mi? Nikola kendisini hayal kırıklığına uğratan Flatyos'a hangi görevi verecek? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Bamsı Bey, Cerkutay'dan öğrendikleriyle ne yapacak? Osman Bey'in Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?
ATV 2 ARALIK YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman36. Bölüm
00:20 Maria ile Mustafa
03:00 Kırgın Çiçekler
05:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz