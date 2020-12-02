ATV Ana Haber canlı izle! Atv yayın akışı - 2 Aralık 2020 Çarşamba
2 Aralık 2020 Çarşamba ATV yayın akışı ve detayları haberimizde. ATV'de bugün Kuruluş Osman yeni bölüm ekrana gelecek. Bu programın hemen ardından Maria ile Mustafa dizisi yer alacak. İşte merak ettiğiniz 2 Aralık 2020 Çarşamba tarihli ATV yayın akışı ve detayları.
2 Aralık 2020 Çarşamba ATV yayın akışı ve detayları haberimizde. ATV'de bugün Kuruluş Osman yeni bölüm ekrana gelecek. Buprogramın hemen ardından Maria ile Mustafa dizisi yer alacak. İşte merak ettiğiniz 2 Aralık 2020 Çarşamba tarihli ATV yayın akışı ve detayları.
atv Ana Haber 1 Aralık 2020
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ATV 2 ARALIK YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman36. Bölüm
00:20 Maria ile Mustafa
03:00 Kırgın Çiçekler
05:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz