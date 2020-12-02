ATV Ana Haber canlı izle! Atv yayın akışı - 2 Aralık 2020 Çarşamba

2 Aralık 2020 Çarşamba ATV yayın akışı ve detayları haberimizde. ATV'de bugün Kuruluş Osman yeni bölüm ekrana gelecek. Buprogramın hemen ardından Maria ile Mustafa dizisi yer alacak. İşte merak ettiğiniz 2 Aralık 2020 Çarşamba tarihli ATV yayın akışı ve detayları.

atv Ana Haber 1 Aralık 2020

Koronavirüs ile ilgili tedbirlerin detayları neler? Kimler muaf? Değişen mesai saatleri nerede geçerli? Restoran, bakkal, fırın ve AVM'ler ne olacak?

Barajlar neredeyse boşaldı, beklenen yağış gelmeyince kuraklık tehlikesi kapıya dayandı. Yağış gelecek mi? Kalan sularla idare edilebilir mi?

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ATV Canlı Yayın İzle

ATV 2 ARALIK YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman36. Bölüm

00:20 Maria ile Mustafa

03:00 Kırgın Çiçekler

05:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz