Atv Ana Haber Canlı İzle - 3 Aralık 2020
Balon balığı avla, 5 lira al! İstilacı balon balığına av desteği! Amatör balıkçılar faydalanamayacak! Koronavirüse karşı zeytin yaprağı! Zeytin sütü bağışıklığa birebir! İşte antiviral çayın tarifi!
Atv Ana Haber dün akşamki gündem maddeleri
Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "O vekili partinin önüne koymazsanız bu millet sizi affetmez" demişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o sözlere cevabı ne oldu?
44 yaşında zihinsel engelli Nermin Ercan kaldığı bakım evinde ailesiyle görüştürülmüyor. Gizlice telefon açıp yardım istedi. Aile, bakım evine gitti, kızlarını görmek için. Bakın neler oldu? Polis Keçiören'deki bir otoparka baskın yaptı. Apartmanın otoparkı köpek üretim çiftliğine dönüştürülmüştü. Üstelik o işiler havlayıp da onları ele vermesin diye köpeklerin ses tellerini de kesmişlerdi. Kızı mezara, torunları sevgi evine gitti! Tek isteği torunlarına kavuşmak! "Torunlarım olmadan yaşayamam!"
Balon balığı avla, 5 lira al! İstilacı balon balığına av desteği! Amatör balıkçılar faydalanamayacak!
ATV 3 ARALIK YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova 75. Bölüm
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:35 Kırgın Çiçekler
04:40 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz