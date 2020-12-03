Atv Ana Haber Canlı İzle - 3 Aralık 2020

Atv Ana Haber dün akşamki gündem maddeleri

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "O vekili partinin önüne koymazsanız bu millet sizi affetmez" demişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o sözlere cevabı ne oldu?

44 yaşında zihinsel engelli Nermin Ercan kaldığı bakım evinde ailesiyle görüştürülmüyor. Gizlice telefon açıp yardım istedi. Aile, bakım evine gitti, kızlarını görmek için. Bakın neler oldu? Polis Keçiören'deki bir otoparka baskın yaptı. Apartmanın otoparkı köpek üretim çiftliğine dönüştürülmüştü. Üstelik o işiler havlayıp da onları ele vermesin diye köpeklerin ses tellerini de kesmişlerdi. Kızı mezara, torunları sevgi evine gitti! Tek isteği torunlarına kavuşmak! "Torunlarım olmadan yaşayamam!"

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Koronavirüse karşı zeytin yaprağı! Zeytin sütü bağışıklığa birebir! İşte antiviral çayın tarifi!

ATV Canlı Yayın İzle

ATV 3 ARALIK YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova 75. Bölüm

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:35 Kırgın Çiçekler

04:40 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz