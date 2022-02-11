Aşk Mantık İntikam Andrea Kimdir? Aşk Mantık İntikam Andrea Instagram, Yaşı, Boyu

Fox Tv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Aşk Mantık İntikam'ın yeni bölümünde diziye katılan yeni oyuncu dikkatleri çekti. Dizinin yeni oyuncusu Andrea karakterini canlandıran kişi kimdir? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.. Aşk Mantık İntikam Andrea.. Aşk Mantık İntikam Andrea yaşı.. Aşk Mantık İntikam Andrea instagram hesabı.. İşte detaylar..

Aşk Mantık İntikam Yeni Bölümde Neler Oluyor?

Kazadan sonra Esra'nın kendisine çok özenli davrandığını gören Ozan, bu durumu kullanmak için her şeyi yapar. Sonunda Esra Ozan'ın kendisine oyun oynadığını anlar. O gün gerçekleşecek fotoğraf çekimini Efe ile halledeceklerini söyleyerek Ozan'ı evde bırakıp şirkete gider.

Elbette Ozan durmaz ve çekime gider. Fakat Esra'nın planı ters teper. Ozan'ın daha önceki bir çekimden tanıdığı Andrea, bu kez de Esra'nın Ozan'ı kıskanmasına neden olacaktır.