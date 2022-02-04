Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı? Kanal D Yayın Akışı - 4 Şubat 2022

4 Şubat 2022 Cuma günü Kanal D yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal D yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal D yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal D kanalında bugün neler var?

Gündem 04.02.2022, 14:01
Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı? Kanal D Yayın Akışı - 4 Şubat 2022

Kanal D Yayın Akışı - 4 Şubat 2022

07:00 TEKRAR Sihirli Annem

09:00 CANLI Neler Oluyor Hayatta?

11:00 TEKRAR Yaprak Dökümü

13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta

16:00 TEKRAR Arka Sokaklar

18:45 CANLI Kanal D Ana Haber

20:00 YENİ BÖLÜM Arka Sokaklar

00:15 TEKRAR Yargı

02:45 TEKRAR Gelinim Mutfakta

05:00 TEKRAR Asi

Arka Sokaklar 613. Bölüm Özeti

Kanal D’nin her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 613.bölümü ile izleyici ile buluşacak. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünün konusu ise şöyle;

Yeniden bir araya gelen ekibimizi yeni görevler beklemektedir. Bir aşiret liderinin hayatını kaybetmesi ekibimizi tehlikeye atacaktır.

Tehlikeli operasyonda Aslı'nın başı derde giriyor. Arka Sokaklar yeni bölümü ile 4 Şubat Cuma akşamı Kanal D’de......

Selin ve Mesut birlikte yaşamaya başlamıştır. Evlilik hayatlarında her şey yolunda giderken çalan kapı zili tüm huzurlarını kaçıracaktır.

Metin’in bekar olmasına üzülen Nazike mahalleden tanıdığı bir kızı Metin ile tanıştırmaya karar verir. Metin yapılan bu emrivakiden hoşlanmaz. Nazike ertesi gün eve geldiğinde ummadığı bir manzarayla karşılaşacaktır.

Arka Sokaklar yeni bölümü ile 4 Şubat Cuma akşamı Kanal D’de...

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