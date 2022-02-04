Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı? Kanal D Yayın Akışı - 4 Şubat 2022
4 Şubat 2022 Cuma günü Kanal D yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal D yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal D yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal D kanalında bugün neler var?
Kanal D Yayın Akışı - 4 Şubat 2022
07:00 TEKRAR Sihirli Annem
09:00 CANLI Neler Oluyor Hayatta?
11:00 TEKRAR Yaprak Dökümü
13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta
16:00 TEKRAR Arka Sokaklar
18:45 CANLI Kanal D Ana Haber
20:00 YENİ BÖLÜM Arka Sokaklar
00:15 TEKRAR Yargı
02:45 TEKRAR Gelinim Mutfakta
05:00 TEKRAR Asi
Arka Sokaklar 613. Bölüm Özeti
Kanal D’nin her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 613.bölümü ile izleyici ile buluşacak. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünün konusu ise şöyle;
Yeniden bir araya gelen ekibimizi yeni görevler beklemektedir. Bir aşiret liderinin hayatını kaybetmesi ekibimizi tehlikeye atacaktır.
Tehlikeli operasyonda Aslı'nın başı derde giriyor. Arka Sokaklar yeni bölümü ile 4 Şubat Cuma akşamı Kanal D’de......
Selin ve Mesut birlikte yaşamaya başlamıştır. Evlilik hayatlarında her şey yolunda giderken çalan kapı zili tüm huzurlarını kaçıracaktır.
Metin’in bekar olmasına üzülen Nazike mahalleden tanıdığı bir kızı Metin ile tanıştırmaya karar verir. Metin yapılan bu emrivakiden hoşlanmaz. Nazike ertesi gün eve geldiğinde ummadığı bir manzarayla karşılaşacaktır.
Arka Sokaklar yeni bölümü ile 4 Şubat Cuma akşamı Kanal D’de...