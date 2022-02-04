Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı? Kanal D Yayın Akışı - 4 Şubat 2022

Kanal D Yayın Akışı - 4 Şubat 2022

07:00 TEKRAR Sihirli Annem



09:00 CANLI Neler Oluyor Hayatta?



11:00 TEKRAR Yaprak Dökümü



13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta



16:00 TEKRAR Arka Sokaklar



18:45 CANLI Kanal D Ana Haber



20:00 YENİ BÖLÜM Arka Sokaklar



00:15 TEKRAR Yargı



02:45 TEKRAR Gelinim Mutfakta



05:00 TEKRAR Asi

Arka Sokaklar 613. Bölüm Özeti

Kanal D’nin her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 613.bölümü ile izleyici ile buluşacak. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünün konusu ise şöyle;

Yeniden bir araya gelen ekibimizi yeni görevler beklemektedir. Bir aşiret liderinin hayatını kaybetmesi ekibimizi tehlikeye atacaktır.

Tehlikeli operasyonda Aslı'nın başı derde giriyor. Arka Sokaklar yeni bölümü ile 4 Şubat Cuma akşamı Kanal D’de......

Selin ve Mesut birlikte yaşamaya başlamıştır. Evlilik hayatlarında her şey yolunda giderken çalan kapı zili tüm huzurlarını kaçıracaktır.

Metin’in bekar olmasına üzülen Nazike mahalleden tanıdığı bir kızı Metin ile tanıştırmaya karar verir. Metin yapılan bu emrivakiden hoşlanmaz. Nazike ertesi gün eve geldiğinde ummadığı bir manzarayla karşılaşacaktır.

Arka Sokaklar yeni bölümü ile 4 Şubat Cuma akşamı Kanal D’de...