Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı? Kanal D Yayın Akışı - 21 Ocak 2022
Arka Sokaklar 611. Bölüm Fragmanı yayında! Rıza Baba, Amerikalıların elinde! Arka Sokaklar yeni bölümüyle
21 Ocak 2022 Cuma Kanal D yayın akışı
07:00 TEKRAR Sihirli Annem
09:00 CANLI Neler Oluyor Hayatta?
11:00 TEKRAR Yaprak Dökümü
13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta
16:00 TEKRAR Arka Sokaklar
18:45 CANLI Kanal D Ana Haber
20:00 YENİ BÖLÜM Arka Sokaklar
00:15 TEKRAR Camdaki Kız
02:45 5 Başlı Köpek Balığı
04:00TEKRAR Asi
Arka Sokaklar 611. Bölüm Rıza Baba, Amerikalıların elinde!
Rıza Baba, Amerikalı suç örgütünün eline düşüyor. Ekibi dağıttığı için onu kurtarmaya kimsenin gelmeyeceğini söyleyen Victoria, büyük bir zafer kazandıklarını ima eder. Rıza Baba da son gelişmelerden sonra ona hak verir gibidir. Bu sırada savcı Mesut'un, Rıza Babayı vurduğu sözde videoyu izliyor. Ekibin de, onu tutuklamamasına öfkelenen savcı soluğu emniyette alıyor. Başta Engin Müdür olmak üzere ekibe sert tepki gösteriyor.
Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00'da Kanal D'd