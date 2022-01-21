Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı? Kanal D Yayın Akışı - 21 Ocak 2022

21 Ocak 2022 Cuma Kanal D yayın akışı

07:00 TEKRAR Sihirli Annem

09:00 CANLI Neler Oluyor Hayatta?

11:00 TEKRAR Yaprak Dökümü

13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta

16:00 TEKRAR Arka Sokaklar

18:45 CANLI Kanal D Ana Haber

20:00 YENİ BÖLÜM Arka Sokaklar

00:15 TEKRAR Camdaki Kız

02:45 5 Başlı Köpek Balığı

04:00TEKRAR Asi

Arka Sokaklar 611. Bölüm Rıza Baba, Amerikalıların elinde!

Rıza Baba, Amerikalı suç örgütünün eline düşüyor. Ekibi dağıttığı için onu kurtarmaya kimsenin gelmeyeceğini söyleyen Victoria, büyük bir zafer kazandıklarını ima eder. Rıza Baba da son gelişmelerden sonra ona hak verir gibidir. Bu sırada savcı Mesut'un, Rıza Babayı vurduğu sözde videoyu izliyor. Ekibin de, onu tutuklamamasına öfkelenen savcı soluğu emniyette alıyor. Başta Engin Müdür olmak üzere ekibe sert tepki gösteriyor.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00'da Kanal D'd

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