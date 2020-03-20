Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı? Kanal D Yayın Akışı - 20 Mart 2020

Kadri oğlunun intikamını almak için yanıp tutuşmaktadır. Bu esnada eski karısı Nükhet çıkar ortaya. Kadri, Aslı’dan oğlunu öldüren polisi bulmasını ister. Hasan da bu esnada Aslı’nın yaptığı işleri sorgulamaya başlamıştır.

Ekip, Engin Müdüre yapılan suikast ve Selin'in kaybolma olayı yüzünden zor saatler geçiriyor! Arka Sokaklar yeni bölümüyle 20 Mart Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!...

Nadya, kendini Engin’e savunmak için Alper’in kendisini de kandırdığını söyler. Engin çok bozuktur ve yumuşamaya da niyeti yoktur. Nadya yalan söylemiştir. İki araç Engin’in yanına yaklaşır ve maskeli adamlar tarafından çapraz ateşe alırlar. Saldırganlar maskeleri çıkardıklarında bir tanesinin Karl olduğunu görürüz. Karl’ın yanına Nadya gelir Engin’i vurdukları için çıkışır. Karl işlerini bozuğu için Engin’i öldürmek istediğini söyler. Karl, Nadya’ya görevinin Türk polisini ve Alman istihbaratını kendilerinden uzak tutmak olduğunu söyler.

Selin ve Mesut evdeyken Selin’e Beyza’dan mesaj gelir. Adem’in aracını kaçıranlarla ilgili bilgiye ulaşılmıştır. Selin adrese tek başına gider. Mesut, Selin’den haber alamayınca Beyza’dan Selin’e gönderdiği konum bilgisini alır ve yola çıkar. Aynı esnada Nedim’e de telefon gelmiştir. Ekip tamirhaneye gelir; ancak, Selin’e ulaşamazlar. Selin’in arabası bir köşede park halinde, silahı, rozeti, kırılmış telefonu yerde.

20 Mart 2020 KANAL D YAYIN AKIŞI - Cuma

05:45 TEKRAR Akasya Durağı

07:30 YENİ BÖLÜM Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 CANLI Neler Oluyor Hayatta? YAYINDACANLI İZLE

11:00 CANLI Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta

16:15 TEKRAR Arka Sokaklar

18:45 CANLI Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 YENİ BÖLÜM Arka Sokaklar Arka Sokaklar 547. Bölüm

00:15 Salgın

02:00 TEKRAR Hizmetçiler

04:15 TEKRAR Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

05:15 TEKRAR Tatlı İntikam