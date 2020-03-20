Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı? Kanal D Yayın Akışı - 20 Mart 2020
Ekip, Engin Müdüre yapılan suikast ve Selin'in kaybolma olayı yüzünden zor saatler geçiriyor! Arka Sokaklar yeni bölümüyle 20 Mart Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!
Kadri oğlunun intikamını almak için yanıp tutuşmaktadır. Bu esnada eski karısı Nükhet çıkar ortaya. Kadri, Aslı’dan oğlunu öldüren polisi bulmasını ister. Hasan da bu esnada Aslı’nın yaptığı işleri sorgulamaya başlamıştır.
Ekip, Engin Müdüre yapılan suikast ve Selin'in kaybolma olayı yüzünden zor saatler geçiriyor! Arka Sokaklar yeni bölümüyle 20 Mart Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!...
Nadya, kendini Engin’e savunmak için Alper’in kendisini de kandırdığını söyler. Engin çok bozuktur ve yumuşamaya da niyeti yoktur. Nadya yalan söylemiştir. İki araç Engin’in yanına yaklaşır ve maskeli adamlar tarafından çapraz ateşe alırlar. Saldırganlar maskeleri çıkardıklarında bir tanesinin Karl olduğunu görürüz. Karl’ın yanına Nadya gelir Engin’i vurdukları için çıkışır. Karl işlerini bozuğu için Engin’i öldürmek istediğini söyler. Karl, Nadya’ya görevinin Türk polisini ve Alman istihbaratını kendilerinden uzak tutmak olduğunu söyler.
Selin ve Mesut evdeyken Selin’e Beyza’dan mesaj gelir. Adem’in aracını kaçıranlarla ilgili bilgiye ulaşılmıştır. Selin adrese tek başına gider. Mesut, Selin’den haber alamayınca Beyza’dan Selin’e gönderdiği konum bilgisini alır ve yola çıkar. Aynı esnada Nedim’e de telefon gelmiştir. Ekip tamirhaneye gelir; ancak, Selin’e ulaşamazlar. Selin’in arabası bir köşede park halinde, silahı, rozeti, kırılmış telefonu yerde.
20 Mart 2020 KANAL D YAYIN AKIŞI - Cuma
05:45 TEKRAR Akasya Durağı
07:30 YENİ BÖLÜM Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
11:00 CANLI Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta
16:15 TEKRAR Arka Sokaklar
18:45 CANLI Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 YENİ BÖLÜM Arka Sokaklar Arka Sokaklar 547. Bölüm
00:15 Salgın
02:00 TEKRAR Hizmetçiler
04:15 TEKRAR Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
05:15 TEKRAR Tatlı İntikam