Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı? Kanal D Yayın Akışı - 1 Ocak 2021
Arka Sokaklar 572. Bölüm Fragmanı yayında! Ekip için zor zamanlar son bulacak mı? Arka Sokaklar yeni bölümüyle
Son Bölüm Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 571. Bölümde ekip Mesut'u, Servan'ın elinden kurtarmak için Karaçamlı kırsalına gidiyor!
Ekip, Karaçamlı kırsalında teröristleri izleyen İnsansız Hava Aracının (İHA) çektiği görüntüleri izlemektedir. Görüntülerde Mesut'un içinde olduğu minibüs teröristlerce havaya uçurulur. Rıza Baba hemen harekete geçerek Hüsnü, Selin, Ali ve Cemal'i Karaçamlı'daki özel harekat karakoluna gönderir. Karaçamlı'ya giden ekibimiz Mesut'un bombalı eylemden kurtulduğunu ve Servan'ın eline geçtiğini öğrenir. Servan ise, Mesut'u eline geçirdiğinden dolayı mutludur. Rıza Baba ve ekibinin kendisine düzenlediği başarılı operasyonların intikamını Mesut ile gidermeye başlar. Ona işkence ederek videoyu ekibimize yollar. Bu görüntüler ekibimizi biraz olsun umutsuzluğa sürüklese de, ele geçirdikleri teröristler sayesinde giderek Mesut'a, dolaylı olarak da Servan'a ulaşacaklarını bilmekten dolayı şevk içindedir
Arka Sokaklar yeni bölümleriyle 8 Ocak Cuma 20.00'da Kanal D'de!
07:00 TEKRAR Sihirli Annem
09:00 YENİ BÖLÜM Neler Oluyor Hayatta?
11:00 TEKRAR Yaprak Dökümü
15:45 YENİ BÖLÜM Yatıya Misafirim Var
18:45 CANLI Kanal D Ana Haber
20:00 TEKRAR Arka Sokaklar (Arka Sokaklar yeni bölümleriyle 8 Ocak Cuma 20.00'da Kanal D'de!)
23:30 TEKRAR Beyaz Show
01:30 TEKRAR Yatıya Misafirim Var
03:30 TEKRAR Gelinim Mutfakta
05:30 TEKRAR Sihirli Annem