Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı? Kanal D Yayın Akışı - 1 Ocak 2021

Son Bölüm Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 571. Bölümde ekip Mesut'u, Servan'ın elinden kurtarmak için Karaçamlı kırsalına gidiyor!

Ekip, Karaçamlı kırsalında teröristleri izleyen İnsansız Hava Aracının (İHA) çektiği görüntüleri izlemektedir. Görüntülerde Mesut'un içinde olduğu minibüs teröristlerce havaya uçurulur. Rıza Baba hemen harekete geçerek Hüsnü, Selin, Ali ve Cemal'i Karaçamlı'daki özel harekat karakoluna gönderir. Karaçamlı'ya giden ekibimiz Mesut'un bombalı eylemden kurtulduğunu ve Servan'ın eline geçtiğini öğrenir. Servan ise, Mesut'u eline geçirdiğinden dolayı mutludur. Rıza Baba ve ekibinin kendisine düzenlediği başarılı operasyonların intikamını Mesut ile gidermeye başlar. Ona işkence ederek videoyu ekibimize yollar. Bu görüntüler ekibimizi biraz olsun umutsuzluğa sürüklese de, ele geçirdikleri teröristler sayesinde giderek Mesut'a, dolaylı olarak da Servan'a ulaşacaklarını bilmekten dolayı şevk içindedir

Arka Sokaklar yeni bölümleriyle 8 Ocak Cuma 20.00'da Kanal D'de!

07:00 TEKRAR Sihirli Annem

09:00 YENİ BÖLÜM Neler Oluyor Hayatta?

11:00 TEKRAR Yaprak Dökümü

13:00 YENİ BÖLÜMGelinim Mutfakta

15:45 YENİ BÖLÜM Yatıya Misafirim Var

18:45 CANLI Kanal D Ana Haber

20:00 TEKRAR Arka Sokaklar (Arka Sokaklar yeni bölümleriyle 8 Ocak Cuma 20.00'da Kanal D'de!)

23:30 TEKRAR Beyaz Show

01:30 TEKRAR Yatıya Misafirim Var

03:30 TEKRAR Gelinim Mutfakta

05:30 TEKRAR Sihirli Annem