Arka Sokaklar son bölümü kesintisiz HD izle – Arka Sokaklar 565. Bölüm fragmanı yayında!

Asım’ı kurtaran Rıza, Mesut, Hüsnü, Engin ve Ali’nin içerisinde bulunduğu ekip hastanedeki Asım’ı ziyarete gelirler. Bu esnada doktor, Asım’ın karın bölgesinde bir tuhaflık fark eder. Hastane yakınlarına kadar gelen Civan elinde ki kumandanın düğmesine basar, o anda Asım’ın karın boşluğunda ki bomba düzeneği çalışmaya başlar. Civan bombayı patlatır. Büyük bir kaos olur. Eş zamanlı olarak telefon konuşması için dışarı çıkan Rıza Baba, Civan tarafından kaçırılır.

Bombanın ilk şoku atlatıldıktan sonra Rıza Baba’nın olmadığını fark ederler. Yapılan incelemelerde Rıza Baba’nın, Civan tarafından bir minibüs ile kaçırıldığı anlaşılır. Minibüsün izini sürüp vardıkları noktada minibüsü terkedilmiş bir halde bulurlar, İncelemek için Ali minibüse biner ve burada da başka bir bomba düzeneğini aktive eder. Ayağını pimin üzerinden çekemez, geri sayım başlamıştır. Civan, Rıza Baba karşılığında kız kardeş Nuran’ı istemektedir. Engin Balkan önderliğinde ekibimiz Rıza Babayı sağ salim kurtarmanın peşine düşer.

Arka Sokaklar 564. Bölüm

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Arka Sokaklar 565. Bölüm Fragmanı yayında! Mesut ve Selin ayrılıyor mu? Rıza Baba kurtuluyor ancak ekip olayın peşini bırakmıyor. Hüsnü ise küçük bir kaza geçiriyor ancak dillere pelesenk olmaktan da kurtulamıyor. Selin ve Mesut arasında da sular durulmuyor. Selin, Mesut'a artık yapamadıklarını söylüyor. Selin ve Mesut ayrılacak mı? Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!