Arka Sokaklar Son Bölüm 579. Bölüm HD Tek Parça Full İzle

Ali'nin eşi Pınar, araba almak için kredi çekmiştir. Servet Amca, bankadaki elemanını kullanarak hesapta oynama yapar. Ali ve Pınar'ın ortak hesabına 250.000 Euro tutarında para aktarır. Farkında olmadıkları bu durum Servet'in yakalanması ve mali şube polislerinin evdeki muhasebe kayıtlarına ulaşmasıyla ortaya çıkar. Bu kayıtlar ve bankadaki bu para Ali ile Pınar'ın gözaltına alınmasına neden olur. Ali, eşini bu durumdan sıyırmak için suçu üstlenir. Bu kararı ise, aklanması yolunda büyük bir gedik açar.

Bu sırada Servet, terör örgütü ile ilgili verdiği bilgiler ışığında cezaevinden çıkartılır ve istihbarat şubenin belirlediği güvenli eve geçer. Tüm pis işlerini avukatı aracılığıyla güvenli evden yönetmeye başlar. Ali'nin içeride, Servet'in de dışarıda olması ekibimizi çok öfkelendirir. Avukatının peşine düşen ekibimiz, uzun takipleri sonucunda istediklerine ulaşırlar. Servet'in yurtdışına kaçırmaya çalıştığı paralara el koymayı başaran ekibimiz Servet'e büyük bir darbe indirir.

Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

Arka Sokaklar zirvedeki yerini korudu!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan “Arka Sokaklar” cuma akşamı yeni bölümü ile ekrana geldi.

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı dizi günün en çok izlenen yapımı oldu.

Arka Sokaklar’ın ekrana gelen 575. bölümü tüm kişilerde 9.17 reyting 18.67 izlenme payı alarak reytingde zirvede yer aldı.

Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’in olduğu dizi Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile Cuma akşamları Kanal D’de...