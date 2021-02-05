Arka Sokaklar Son Bölüm 576. Bölüm KanalD Canlı İzle
Selin ilaçlara bağımlılığı yüzünden ameliyat edilemez. Mesut ise, Selin’i yalnız bırakmaz ve kendi evine getirir. Arka Sokaklar 576. Bölüm 5 Şubat Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!
Muzaffer, Adem’in bastırmasıyla Mesut’a olanca gücüyle saldırır. Önce kendi adamlarını Mesut’a karşı kışkırtır. Ekibindeki polislerden Mete’ye, Mesut’u takip ettirir. Mesut ve ekibimiz Adem’in peşini bırakmazlar. Bir uyuşturucu şebekesinin peşinde olan Mesut’un arabasına uyuşturucu koydururlar. Mesut bunu fark eder ve yapanların izini bulup tepelerine çöker. Servet amca bu durumdan hiç hoşlanmaz.
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Bahar emniyete gelince Zafer’i görür ve darmadağın olur. Hüsnü’den izin alıp Zafer’in sorgusuna girer. Herkesi dışarı çıkartır. Hakan ve Ali öğrenince panik olurlar. Bahar silahını beline takıp Zafer’in yanına girer, kapıyı kilitler ve kimseyi de içeri almaz.
Arif, Tilbe olayını Bahar’a anlatır. Ayrıca savcıya da gidip gerekli belgeleri teslim eder.
Nazike’nin evde tuhaf halleri ve konuşmaları aileyi meraka düşürür. Zeliha duyduğu telefon konuşmasından Nazike’nin kanser olduğu endişesine kapılır. Durumu Hüsnü ve kardeşleriyle paylaşır. Herkes teyzeleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır.