Arka Sokaklar Son Bölüm 563. Bölüm HD Tek Parça Full İzle

Arka Sokaklar 563. Bölüm Özeti

Mesut, Tunç’u hapisten kaçırmak için kendince bir yol bulmuş, Tunç’un cezaevinden ambulansla sevkine sebep olmuştur. Yolda ambulansın yolunu kesip Tunç’u ve Eşref’i alıp kayıplara karışır. Ekibimiz her yerde onları aramaya başlar; fakat, hiç bir iz yoktur. Tunç’u elinden kaçıran Özcan daha da agresifleşir. Rıza baba ve ekibin yanı sıra Coşkun da Mesutların peşindedir. Mesut sırra kadem basmıştır. Engin ve Hüsnü nereye saklanmış olabileceklerini tahmin edip onları bulurlar. Bu arada ekibimiz de izleri takip edip yeraltı karakoluna ulaşır. Gizlice ekibi takip eden Coşkun ve adamları Mesutlara ulaşır ve çatışma başlar.

Ümit Amir, İstanbul’a gelir ve Cemal ile buluşur. Cemal kadınla derin bir sohbet eder. Ümit, İstanbul’a bir itirafçıyla görüşmek için gelmiştir. İtirafçı Ümit’e tuzak kurmuş ve çatışma yaşanmıştır. Ümit’in koruma polisi yaralanır, Cemal’in son anda destek atmasıyla kurtulurlar. Ezgi, bu süreçte Ümit’in kadın olduğunu öğrenir.

Terör örgütünün kilit isimlerinden Nuran, kaçak olarak yurtdışında yakalanmış ve Türkiye’ye iade edilmektedir. Nuran’ın abisi Civan özel harekattan Asım’ı kaçırmıştır. Asım karşılığında kız kardeşi Nuran’ı istemektedir. Ekibimiz öncelikle Asım’ı sağ salim kurtarmanın ve Civan’ı yakalamanın peşine düşer…

Arka Sokaklar 563. Bölüm Fragmanı yayında! Mesut, Rıza Baba tarafından açığa alınıyor!

Mesut, Tunç'un hayatını kurtarabilmek için illegal yollara başvurur. Onu hastaneden kaçırarak Özcan'dan korumaya çalışır. Bu durum onun başına büyük bir bela açmaya yatar. Rıza Baba, ekibinin üzerine leke getirmemesi için kendi başına hareket eden Mesut'u açığa almaya karar verir. Mesut bu kararı şaşkınlıkla karşılarken illegal yöntemlerine de devam eder. Özcan'ın karşısına dikilerek gözünü ne kadar kararttığını gösterir.

Bu arada ekibin başı operasyonlar sırasında büyük tehlikeye giriyor. Cemal, bir suç şebekesinin peşinde olan Ankara'daki müdürüne yardım edip, etmeme kararı vermeye çalışıyor. Bu operasyonu da Rıza Baba ve ekibinden saklaması gerekmektedir. Cemal, sert çatışmanın gerçekleştiği operasyonda zor anların içinde kalıyor. Hakan ise, uyutularak sıkıntılı bir durumun içine düşmekten kendini kurtaramıyor.

Mesut, oğlu Tunç'u kurtarmak isterken mesleğini kaybetme riskini ele alacak mı? Özcan'ın karşısına dikilen Mesut nasıl bir hamle yapacak? Cemal, Ankara'daki eski ekibini Rıza Babalardan saklayacak mı? Hakan'ı uyutan kişi nasıl bir planın içinde?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle her Cuma saat 20.00’da Kanal D’de!

Arka Sokaklar ailesi büyümeye devam ediyor, fenomen diziye üç yeni oyuncu!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan “Arka Sokaklar”, 15’inci sezonuyla her Cuma akşamı ekrana gelmeye devam ediyor.

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı dizinin, kadrosuna üç yeni oyuncu daha katıldı.

Sevi Demirçivi, Emre Törün ve Rabia Kaya’nın izleyici karşısına çıkacağı 563’üncü bölüm, 30 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek.

Dizide, Sevi Demirçivi amir Ümit karakterine, Emre Törün Civan karakterine, Rabia Kaya ise Nuray Yıldız karakterine hayat verecek.

Arka Sokaklar yeni bölümleri ile her Cuma akşamı Kanal D’de...

CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BÖLÜM TEKRARLARI İÇİN TIKLA İZLE